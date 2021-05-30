Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии
15:47 30.05.2021 (обновлено: 01:17 31.05.2021)
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.
"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — отметил он.
О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.
По его словам, власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из Института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной команды, занимающейся коронавирусами", сообщало издание.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости "независимого расследования" о происхождении COVID-19.
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В МИД страны отметили, что с самого начала эпидемии Пекин начал расследование, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.