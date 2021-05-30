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Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии
Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии - РИА Новости, 31.05.2021
Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-30T15:47
2021-05-31T01:17
пандемия
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
китай
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.По его словам, власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.Ранее газета The Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из Института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной команды, занимающейся коронавирусами", сообщало издание.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости "независимого расследования" о происхождении COVID-19.Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В МИД страны отметили, что с самого начала эпидемии Пекин начал расследование, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html
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пандемия, чжао лицзянь, коронавирус covid-19, китай, ухань, сша, в мире

Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии

15:47 30.05.2021 (обновлено: 01:17 31.05.2021)
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.
"Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей", — отметил он.
О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.
По его словам, власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.
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Ранее газета The Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из Института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной команды, занимающейся коронавирусами", сообщало издание.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости "независимого расследования" о происхождении COVID-19.
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Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В МИД страны отметили, что с самого начала эпидемии Пекин начал расследование, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
 
пандемияЧжао ЛицзяньКоронавирус COVID-19КитайУханьСШАВ мире
 
 
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