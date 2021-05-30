https://ria.ru/20210530/virus-1734813397.html

Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии

Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии - РИА Новости, 31.05.2021

Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T15:47

2021-05-30T15:47

2021-05-31T01:17

пандемия

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

китай

ухань

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19.О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.По его словам, власти Китая якобы "скрывали в течение месяца" информацию о том, что коронавирус заразен для людей. Это способствовало вспышке эпидемии, считает чиновник.Ранее газета The Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из Института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года. При этом у них были схожие симптомы, а сами они были "членами одной команды, занимающейся коронавирусами", сообщало издание.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты посчитали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что коронавирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости "независимого расследования" о происхождении COVID-19.Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В МИД страны отметили, что с самого начала эпидемии Пекин начал расследование, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html

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пандемия, чжао лицзянь, коронавирус covid-19, китай, ухань, сша, в мире