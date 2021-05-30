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Распространение коронавируса
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Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире - РИА Новости, 30.05.2021
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире
Во всем мире наблюдается высокий интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:50
2021-05-30T13:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
аргентина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во всем мире наблюдается высокий интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По его словам, такой ажиотаж вызван эффективностью и безопасностью российского препарата. Дмитриев отметил, что в высокой эффективности "Спутника V" убедились во многих странах, например в Мексике, Аргентине и Венгрии."Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", — сказал он в эфире "России-1"."Спутник V", разработанную в Национальном центре имени академика Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали в августе прошлого года, она стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусного заболевания. Сейчас он одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян: это выше, чем показатель (91,6%), о котором говорилось в статье для журнала The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, аргентина, венгрия

Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире

13:50 30.05.2021
 
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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во всем мире наблюдается высокий интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, такой ажиотаж вызван эффективностью и безопасностью российского препарата. Дмитриев отметил, что в высокой эффективности "Спутника V" убедились во многих странах, например в Мексике, Аргентине и Венгрии.
"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", — сказал он в эфире "России-1".
"Спутник V", разработанную в Национальном центре имени академика Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали в августе прошлого года, она стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусного заболевания. Сейчас он одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян: это выше, чем показатель (91,6%), о котором говорилось в статье для журнала The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetАргентинаВенгрия
 
 
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