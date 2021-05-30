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Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире

Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире - РИА Новости, 30.05.2021

Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире

Во всем мире наблюдается высокий интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:50

2021-05-30T13:50

2021-05-30T13:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

аргентина

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Во всем мире наблюдается высокий интерес к вакцине "Спутник V", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По его словам, такой ажиотаж вызван эффективностью и безопасностью российского препарата. Дмитриев отметил, что в высокой эффективности "Спутника V" убедились во многих странах, например в Мексике, Аргентине и Венгрии."Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", — сказал он в эфире "России-1"."Спутник V", разработанную в Национальном центре имени академика Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали в августе прошлого года, она стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусного заболевания. Сейчас он одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян: это выше, чем показатель (91,6%), о котором говорилось в статье для журнала The Lancet.

россия

аргентина

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, аргентина, венгрия