https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html

Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной"

Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной" - РИА Новости, 30.05.2021

Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной"

Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T05:42

2021-05-30T05:42

2021-05-30T07:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники.По данным издания, ранее западные службы разведки, в том числе британская, считали такой версию маловероятной, однако теперь такая оценка пересмотрена.Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.По их утверждению, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с РИА Новости заявление Далгиша и Соренсена, выразил мнение, что ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.Ранее издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник сообщало, что спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. До этого Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов, посетившей Ухань для выявления происхождения коронавируса. Возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в нем называется "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID-19 – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса 9 через охлажденные продукты.Пекин неоднократно заявлял, что не скрывает данных о SARS-CoV-2, и отвергал возможность создания вируса в лаборатории.

великобритания

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, китай, сша, в мире