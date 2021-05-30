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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210530/utechka-1734777151.html
Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной"
Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной" - РИА Новости, 30.05.2021
Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной"
Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T05:42
2021-05-30T07:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
китай
сша
в мире
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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники.По данным издания, ранее западные службы разведки, в том числе британская, считали такой версию маловероятной, однако теперь такая оценка пересмотрена.Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.По их утверждению, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с РИА Новости заявление Далгиша и Соренсена, выразил мнение, что ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.Ранее издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник сообщало, что спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. До этого Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов, посетившей Ухань для выявления происхождения коронавируса. Возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в нем называется "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID-19 – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса 9 через охлажденные продукты.Пекин неоднократно заявлял, что не скрывает данных о SARS-CoV-2, и отвергал возможность создания вируса в лаборатории.
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коронавирус covid-19, великобритания, китай, сша, в мире

Times: в Британии считают утечку коронавируса из лаборатории "возможной"

05:42 30.05.2021 (обновлено: 07:43 30.05.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники.
По данным издания, ранее западные службы разведки, в том числе британская, считали такой версию маловероятной, однако теперь такая оценка пересмотрена.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.
По их утверждению, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с РИА Новости заявление Далгиша и Соренсена, выразил мнение, что ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник сообщало, что спецслужбы Великобритании сотрудничают с США в расследовании лабораторной версии происхождения коронавируса. До этого Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов, посетившей Ухань для выявления происхождения коронавируса. Возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в нем называется "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения COVID-19 – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса 9 через охлажденные продукты.
Пекин неоднократно заявлял, что не скрывает данных о SARS-CoV-2, и отвергал возможность создания вируса в лаборатории.
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