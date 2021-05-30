https://ria.ru/20210530/tyuleni-1734822455.html
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 30.05.2021
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
Двух найденных в апреле серых тюленей Крикушу и Лебяжку после реабилитации выпустили в воды Финского залива. Животные были найдены сотрудниками "Фонда друзей балтийской нерпы" сильно истощенными и нуждались в помощи специалистов.
2021-05-30T17:28
2021-05-30T17:28
2021-05-30T17:34
хорошие новости
тюлень
животные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734821980_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_19e866e6259be234cf7595997507d565.jpg
Тюлени прошли курс восстановления в специализированном центре, где их учили охотиться и общаться с сородичами, а также активно готовили к самостоятельной жизни в естественной среде.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734821980_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_694928fb7af2813d5b113e0fb21fa621.jpg
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
2021-05-30T17:28
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, тюлень, животные, видео
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
Двух найденных в апреле серых тюленей Крикушу и Лебяжку после реабилитации выпустили в воды Финского залива. Животные были найдены сотрудниками "Фонда друзей балтийской нерпы" сильно истощенными и нуждались в помощи специалистов.
2021-05-30T17:28
true
PT0M58S
После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив
17:28 30.05.2021 (обновлено: 17:34 30.05.2021)
Двух найденных в апреле серых тюленей Крикушу и Лебяжку после реабилитации выпустили в воды Финского залива. Животные были найдены сотрудниками "Фонда друзей балтийской нерпы" сильно истощенными и нуждались в помощи специалистов.