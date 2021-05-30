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После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив

После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 30.05.2021

После реабилитации: двух спасенных тюленей выпустили в Финский залив

Двух найденных в апреле серых тюленей Крикушу и Лебяжку после реабилитации выпустили в воды Финского залива. Животные были найдены сотрудниками "Фонда друзей балтийской нерпы" сильно истощенными и нуждались в помощи специалистов.

2021-05-30T17:28

2021-05-30T17:28

2021-05-30T17:34

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Тюлени прошли курс восстановления в специализированном центре, где их учили охотиться и общаться с сородичами, а также активно готовили к самостоятельной жизни в естественной среде.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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