https://ria.ru/20210530/tulun-1734819905.html

В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 30.05.2021

В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

Режим повышенной готовности объявлен в городе Тулун Иркутской области, где уровень реки Ия близок к критическому, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T17:00

2021-05-30T17:00

2021-05-30T17:00

иркутская область

тулун

происшествия

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ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в городе Тулун Иркутской области, где уровень реки Ия близок к критическому, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что местные спасатели переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки с плавсредствами."Тридцатого мая с 14.00 (09.00 мск) в Тулуне введен режим повышенной готовности. На 20.00 уровень воды в реке Ия составил 683 сантиметра, (тогда как) критическая отметка составляет 730 сантиметров", - говорится в сообщении.Прорабатываются все возможные варианты подтопления и алгоритмы действий в разных ситуациях. В ближайшее время в Тулун прибудет первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов.Наиболее вероятно на текущий момент, что подтопление коснется дороги, которая ведет к трем садоводствам. Жителей предупреждают о необходимости покинуть дачные участки. Специалисты провели обследование защитных гидросооружений, закрыты шлюзы на ручье Тулунчик.По словам главы Тулуна Юрия Кариха, разъяснительная работа также ведется с жителями территорий, которые находятся в зоне потенциального затопления - районы мясокомбината, ЛДК и улицы Карбышева. Это порядка 250 семей, которые уже получили сертификаты на другое жилье, но отказываются переезжать.В Тулуне готовы два пункта временного размещения. Ведется мониторинг гидрологической ситуации.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

https://ria.ru/20210524/katastrofy-1733657578.html

https://ria.ru/20210528/krasnoyarsk-1734548865.html

иркутская область

тулун

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иркутская область, тулун, происшествия