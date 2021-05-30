https://ria.ru/20210530/tulun-1734798824.html
Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия
Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия - РИА Новости, 30.05.2021
Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия
Повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области ожидается до критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:53
2021-05-30T12:53
2021-05-30T12:53
иркутская область
тулун
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155816/83/1558168395_0:117:2962:1783_1920x0_80_0_0_894516b6cd77c4187ca481af92305e66.jpg
ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области ожидается до критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России."Тридцать первого мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметки 690-730 см (критическая отметка 730 см)", - говорится в сообщении.Отмечается, что возможен выход воды на пониженные участки поймы.Ранее сообщалось, что спасатели в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки с плавсредствами. На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
https://realty.ria.ru/20201225/tulun-1590915896.html
иркутская область
тулун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155816/83/1558168395_215:0:2747:1899_1920x0_80_0_0_c8b09ce483321cf64dc5c1af563069f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, тулун, происшествия
ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости.
Повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области
ожидается до критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России
.
"Тридцать первого мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметки 690-730 см (критическая отметка 730 см)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможен выход воды на пониженные участки поймы.
Ранее сообщалось, что спасатели в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки с плавсредствами. На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.