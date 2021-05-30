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Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия

Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия - РИА Новости, 30.05.2021

Жителей Тулуна предупредили о повышении уровня воды в реке Ия

Повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области ожидается до критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:53

2021-05-30T12:53

2021-05-30T12:53

иркутская область

тулун

происшествия

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ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун Иркутской области ожидается до критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России."Тридцать первого мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметки 690-730 см (критическая отметка 730 см)", - говорится в сообщении.Отмечается, что возможен выход воды на пониженные участки поймы.Ранее сообщалось, что спасатели в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности. В населенные пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки с плавсредствами. На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.

https://realty.ria.ru/20201225/tulun-1590915896.html

иркутская область

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иркутская область, тулун, происшествия