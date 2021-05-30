https://ria.ru/20210530/tsar-1734841836.html

Посольство в ЦАР проверяет сообщения о гибели трех россиян

Посольство в ЦАР проверяет сообщения о гибели трех россиян - РИА Новости, 30.05.2021

Посольство в ЦАР проверяет сообщения о гибели трех россиян

Посольство РФ в Банги не может подтвердить информацию о гибели троих россиян в Центральноафриканской республике, будет выяснять, заявил РИА Новости посол России РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:17

2021-05-30T21:17

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цар

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ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Посольство РФ в Банги не может подтвердить информацию о гибели троих россиян в Центральноафриканской республике, будет выяснять, заявил РИА Новости посол России в ЦАР Владимир Титоренко."Посольство будет выяснять", - сказал посол.Ранее местное радио Radio Ndeke Luka сообщило, что трое россиян погибли при взрыве в Центральноафриканской Республике.По данным радиостанции, в четверг в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР на мине подорвались две полицейских машины.В числе погибших пять человек, в том числе трое россиян и двое полицейских ЦАР. При этом еще пять пассажиров пострадали, всех получивших ранения доставили в больницы.

https://ria.ru/20210530/tsar-1734838430.html

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2021

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