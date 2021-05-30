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Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР
Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР - РИА Новости, 30.05.2021
Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР
При взрыве в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян, передает радиостанция Radio Ndeke Luka. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T20:42
2021-05-30T22:37
цар
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. При взрыве в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян, передает радиостанция Radio Ndeke Luka.По данным местных медицинских источников РИА Новости, взрыв произошел в деревне Бандиба на северо-западе страны. На минах, установленных вооруженными повстанцами, подорвались две полицейских машины. Погибли пять человек, в том числе трое граждан России и двое полицейских ЦАР. Еще пять пассажиров пострадали, их доставили в больницы.Информацию о взрыве и гибели трех россиян РИА Новости подтвердили представители полиции и правительства ЦАР Бьенвеню Зокуэ и Анж Максим Казаги. Последний назвал произошедшее "преступным актом", осудив атаку.В конце декабря в ЦАР прошел первый тур парламентских выборов, а также выборы президента, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны Банги. По просьбе властей ЦАР Россия направила в республику дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из ЦАР.Освобождение городов из-под контроля боевиков в республике продолжается.
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цар, в мире

Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

20:42 30.05.2021 (обновлено: 22:37 30.05.2021)
 
© AFP 2021 / Florent VergnesВоенные в Центральноафриканской республике
Военные в Центральноафриканской республике - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© AFP 2021 / Florent Vergnes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. При взрыве в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян, передает радиостанция Radio Ndeke Luka.
По данным местных медицинских источников РИА Новости, взрыв произошел в деревне Бандиба на северо-западе страны. На минах, установленных вооруженными повстанцами, подорвались две полицейских машины. Погибли пять человек, в том числе трое граждан России и двое полицейских ЦАР.
Еще пять пассажиров пострадали, их доставили в больницы.
Информацию о взрыве и гибели трех россиян РИА Новости подтвердили представители полиции и правительства ЦАР Бьенвеню Зокуэ и Анж Максим Казаги. Последний назвал произошедшее "преступным актом", осудив атаку.
В конце декабря в ЦАР прошел первый тур парламентских выборов, а также выборы президента, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны Банги. По просьбе властей ЦАР Россия направила в республику дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из ЦАР.
Освобождение городов из-под контроля боевиков в республике продолжается.
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