https://ria.ru/20210530/tsar-1734838430.html

Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР - РИА Новости, 30.05.2021

Трое россиян погибли при взрыве в ЦАР

При взрыве в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян, передает радиостанция Radio Ndeke Luka. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T20:42

2021-05-30T20:42

2021-05-30T22:37

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. При взрыве в Центрально-Африканской Республике погибли трое россиян, передает радиостанция Radio Ndeke Luka.По данным местных медицинских источников РИА Новости, взрыв произошел в деревне Бандиба на северо-западе страны. На минах, установленных вооруженными повстанцами, подорвались две полицейских машины. Погибли пять человек, в том числе трое граждан России и двое полицейских ЦАР. Еще пять пассажиров пострадали, их доставили в больницы.Информацию о взрыве и гибели трех россиян РИА Новости подтвердили представители полиции и правительства ЦАР Бьенвеню Зокуэ и Анж Максим Казаги. Последний назвал произошедшее "преступным актом", осудив атаку.В конце декабря в ЦАР прошел первый тур парламентских выборов, а также выборы президента, на которых победил действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги голосования, правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать столицу страны Банги. По просьбе властей ЦАР Россия направила в республику дополнительно 300 инструкторов для обучения местных военнослужащих, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из ЦАР.Освобождение городов из-под контроля боевиков в республике продолжается.

https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html

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