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Стилист назвал главный тренд в моде
Стилист назвал главный тренд в моде - РИА Новости, 30.05.2021
Стилист назвал главный тренд в моде
Индивидуальность на сегодняшний день является главным трендом в сфере моды, кроме того, сегодня при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:20
2021-05-30T09:20
lamoda
стиль жизни
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Индивидуальность на сегодняшний день является главным трендом в сфере моды, кроме того, сегодня при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам, соответствующим настроению человека, рассказал РИА Новости главный стилист одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda Денис Петюк.При этом стилист отметил два важных принципа этой тенденции - обращать внимание на то, чтобы в одежде было комфортно, и выбирать для себя те вещи, в которых человек сам себе нравится, чтобы они наиболее полно соответствовали ощущениям и настроению. Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день."Мне очень нравится, что в этом сезоне в моду вернулись туники - особенно выделяю туники-рубашки, удлиненные рубашки. Они отлично сочетаются как с широкими брюками и джинсами, так и с удлиненными шортами. Из аксессуаров к такой рубашке можно добавить пояс или поясную сумку", - добавил Петюк.Он также отметил, что уже несколько сезонов подряд в моде остаются женские брючные костюмы. Еще один интересный тренд этого сезона, по мнению эксперта - розовый цвет всех вариаций: от яркого до пастельных оттенков, так как он позволяет создавать интересные образы в совершенно различных стилях."Конечно, стоит присматриваться к трендам и тенденциям в мире моды, но самое главное - это оставаться самим собой", - подытожил стилист.
https://ria.ru/20210204/vasilev-1595982798.html
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lamoda, стиль жизни, общество

Стилист назвал главный тренд в моде

09:20 30.05.2021
 
© Depositphotos / nicoletaionescuДевушка в магазине
Девушка в магазине - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Depositphotos / nicoletaionescu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Индивидуальность на сегодняшний день является главным трендом в сфере моды, кроме того, сегодня при выборе одежды стоит отдавать предпочтение комфортным вещам, соответствующим настроению человека, рассказал РИА Новости главный стилист одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda Денис Петюк.
"Самый главный тренд сегодня - это индивидуальность. Превыше всего становится идея быть собой и следовать своему стилю. Можно сказать, что сейчас основной тренд заключается в том, чтобы быть трендом", - сказал он.
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При этом стилист отметил два важных принципа этой тенденции - обращать внимание на то, чтобы в одежде было комфортно, и выбирать для себя те вещи, в которых человек сам себе нравится, чтобы они наиболее полно соответствовали ощущениям и настроению. Тем не менее, он выделил некоторые тренды, которые подойдут любому человеку на каждый день.
"Мне очень нравится, что в этом сезоне в моду вернулись туники - особенно выделяю туники-рубашки, удлиненные рубашки. Они отлично сочетаются как с широкими брюками и джинсами, так и с удлиненными шортами. Из аксессуаров к такой рубашке можно добавить пояс или поясную сумку", - добавил Петюк.
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Он также отметил, что уже несколько сезонов подряд в моде остаются женские брючные костюмы. Еще один интересный тренд этого сезона, по мнению эксперта - розовый цвет всех вариаций: от яркого до пастельных оттенков, так как он позволяет создавать интересные образы в совершенно различных стилях.
"Конечно, стоит присматриваться к трендам и тенденциям в мире моды, но самое главное - это оставаться самим собой", - подытожил стилист.
 
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