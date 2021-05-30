https://ria.ru/20210530/tovary-1734844462.html

Минск ограничит импорт украинских товаров

Минск ограничит импорт украинских товаров - РИА Новости, 30.05.2021

Минск ограничит импорт украинских товаров

Белоруссия ограничит импорт ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую Минск потерял в торговле с Киевом, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:02

2021-05-30T22:02

2021-05-30T22:02

россия

ryanair

владимир макей

мид украины

владимир зеленский

белоруссия

киев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Белоруссия ограничит импорт ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую Минск потерял в торговле с Киевом, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете "Коммерсант".Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Национальной комиссией по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) принято решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ."Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли", - сказал Макей, комментируя ответные меры Минска на действия Киева.Дипломат не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь."Я не буду называть конкретно. Речь об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины", - подчеркнул он.Макей также отметил, что это был выбор не Минска, а Украины поставить отношения с Беларусью на паузу."Вообще не понимаю, как можно было додуматься до такой формулировки", - добавил он."Беларусь всегда заявляла то, что поддерживает, заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Украиной. И президент Беларуси заявлял, что поддерживает действия президента Зеленского...Но на каком-то этапе, желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу, вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы там выиграли - во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить". - напомнил министр.Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста. Отношения Минска и Киева также ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/es-1734833027.html

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россия, ryanair, владимир макей , мид украины, владимир зеленский, белоруссия, киев, в мире