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Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими
Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими - РИА Новости, 30.05.2021
Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими
Все семь человек, находившиеся в упавшем в озеро в американском штате Теннесси самолете, считаются погибшими, сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:53
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Все семь человек, находившиеся в упавшем в озеро в американском штате Теннесси самолете, считаются погибшими, сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы округа Резерфорд.Ранее телеканал CNN сообщил, что самолет Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в озеро в окрестностях города Нэшвилл вскоре после взлета. Спасатели обнаружили тело одного пассажира."В 10:35 утра (18:35 мск) в субботу самолет Cessna C501 1982 года вылетел из аэропорта Смирна в сторону международного аэропорта Палм-Бич. Вскоре после взлета небольшой самолет упал в озеро Перси Прист. Все указывает на то, что на борту были семь человек. &lt;...&gt; Все считаются погибшими", — говорится в заявлении спасателей в Facebook.Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование, на месте спасатели ведут поиски.
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facebook, теннесси, нэшвилл, в мире

Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими

08:53 30.05.2021 (обновлено: 15:08 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Все семь человек, находившиеся в упавшем в озеро в американском штате Теннесси самолете, считаются погибшими, сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы округа Резерфорд.
Ранее телеканал CNN сообщил, что самолет Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в озеро в окрестностях города Нэшвилл вскоре после взлета. Спасатели обнаружили тело одного пассажира.
Самолет
05:15
В Теннесси один человек погиб при падении самолета в озеро
"В 10:35 утра (18:35 мск) в субботу самолет Cessna C501 1982 года вылетел из аэропорта Смирна в сторону международного аэропорта Палм-Бич. Вскоре после взлета небольшой самолет упал в озеро Перси Прист. Все указывает на то, что на борту были семь человек. <...> Все считаются погибшими", — говорится в заявлении спасателей в Facebook.
Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование, на месте спасатели ведут поиски.
 
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