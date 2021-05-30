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Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими
Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими - РИА Новости, 30.05.2021
Семь человек из упавшего в озеро самолета в Теннесси сочли погибшими
Все семь человек, находившиеся в упавшем в озеро в американском штате Теннесси самолете, считаются погибшими, сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:53
2021-05-30T08:53
2021-05-30T15:08
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Все семь человек, находившиеся в упавшем в озеро в американском штате Теннесси самолете, считаются погибшими, сообщается в заявлении пожарно-спасательной службы округа Резерфорд.Ранее телеканал CNN сообщил, что самолет Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в озеро в окрестностях города Нэшвилл вскоре после взлета. Спасатели обнаружили тело одного пассажира."В 10:35 утра (18:35 мск) в субботу самолет Cessna C501 1982 года вылетел из аэропорта Смирна в сторону международного аэропорта Палм-Бич. Вскоре после взлета небольшой самолет упал в озеро Перси Прист. Все указывает на то, что на борту были семь человек. <...> Все считаются погибшими", — говорится в заявлении спасателей в Facebook.Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование, на месте спасатели ведут поиски.
https://ria.ru/20210530/samolet-1734777040.html
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