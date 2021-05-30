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На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси
На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси - РИА Новости, 30.05.2021
На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси
Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:44
2021-05-30T17:13
севастополь
технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.Разработчики проекта - "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем"."Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси", - рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет аэротакси.Согласно материалам к презентации, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса - 840 килограммов, полезная нагрузка – до 200 килограммов, дальность полета - до 200 километров. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.Сейчас разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип."Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 миллиона долларов, а за 2 миллиона рублей", - добавил представитель разработчика во время презентации.
https://ria.ru/20210522/aerotaksi-1733303423.html
https://ria.ru/20210527/avtomobil-1734386875.html
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севастополь, технологии

На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси

16:44 30.05.2021 (обновлено: 17:13 30.05.2021)
 
© Фото : СевГУВыставка "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе
Выставка Интеллект машин и механизмов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : СевГУ
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.
Разработчики проекта - "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем".
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"Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси", - рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет аэротакси.
Согласно материалам к презентации, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса - 840 килограммов, полезная нагрузка – до 200 килограммов, дальность полета - до 200 километров. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.
Сейчас разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип.
"Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 миллиона долларов, а за 2 миллиона рублей", - добавил представитель разработчика во время презентации.
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