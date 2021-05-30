https://ria.ru/20210530/taksi-1734818625.html

На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси

На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси - РИА Новости, 30.05.2021

На выставке в Севастополе показали проект беспилотного аэротакси

Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:44

2021-05-30T16:44

2021-05-30T17:13

севастополь

технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Проект российского беспилотного аэротакси представлен на выставке "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.Разработчики проекта - "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем"."Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси", - рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет аэротакси.Согласно материалам к презентации, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса - 840 килограммов, полезная нагрузка – до 200 килограммов, дальность полета - до 200 километров. По замыслу разработчиков, по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.Сейчас разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип."Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 миллиона долларов, а за 2 миллиона рублей", - добавил представитель разработчика во время презентации.

https://ria.ru/20210522/aerotaksi-1733303423.html

https://ria.ru/20210527/avtomobil-1734386875.html

севастополь

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севастополь, технологии