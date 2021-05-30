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Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда - РИА Новости, 31.05.2021

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Софьи Сапеги РФ после суда

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T22:17

2021-05-30T22:17

2021-05-31T00:08

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии и после него возможны разные варианты: она может быть помилована решением главы государства или передана отбывать наказание в Россию, по его словам, "надо подождать".Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии в Сочи поднял тему задержания в Минске россиянки Сапеги, ее судьба России небезразлична, при этом подтвердилась информация и о наличии у нее вида на жительство в республике, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу Сапеги."Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры", — сказал Макей в интервью газете "Коммерсант"."Как будет развиваться ситуация, дальше я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать", — добавил министр.Отвечая на вопрос, насколько может затянуться рассмотрение дела, если суд будет проходить в Белоруссии, Макей заметил, что это "зависит от того, какие материалы есть у следствия и какая доказательная база существует"."Если там будет достаточно материалов, то не исключаю, что это может произойти достаточно быстро", — подчеркнул он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sapega-1734648999.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/belorussiya-1734798171.html

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