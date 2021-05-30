Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/strelba-1734842615.html
Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения
Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения - РИА Новости, 30.05.2021
Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения
Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:30
2021-05-30T22:46
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
стрельба в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734833931_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_e0bdd556bfd6a09b11bd07f86048c01b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Он был в состоянии сильного опьянения, - сказал журналистам представитель СУСК по Свердловской области.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html
https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734833931_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_aa7adbe68854aa693ec4d94c1bcf6853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения

21:30 30.05.2021 (обновлено: 22:46 30.05.2021)
 
© Кадр из видео очевидцаМужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге
© Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
22:31
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2021 году
"Он был в состоянии сильного опьянения, - сказал журналистам представитель СУСК по Свердловской области.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
21:25
Очевидцы раскрыли подробности стрельбы по прохожим в Екатеринбурге
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловская областьСтрельба в ЕкатеринбургеСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния