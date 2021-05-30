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Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения
Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения - РИА Новости, 30.05.2021
Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения
Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:30
2021-05-30T21:30
2021-05-30T22:46
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
стрельба в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Он был в состоянии сильного опьянения, - сказал журналистам представитель СУСК по Свердловской области.
https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия