https://ria.ru/20210530/strelba-1734842615.html

Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения

Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения - РИА Новости, 30.05.2021

Стрелявший в Екатеринбурге был состоянии сильного алкогольного опьянения

Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:30

2021-05-30T21:30

2021-05-30T22:46

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

стрельба в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу из окон дома в Екатеринбурге, находился в состоянии сильного опьянения, рассказал представитель СУСК по Свердловской области.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Он был в состоянии сильного опьянения, - сказал журналистам представитель СУСК по Свердловской области.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

https://ria.ru/20210530/ochevidtsy-1734842273.html

свердловская область

екатеринбург

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2021

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия