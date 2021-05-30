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Очевидец стрельбы в Екатеринбурге рассказал, что слышал 50 выстрелов

Очевидец стрельбы в Екатеринбурге рассказал, что слышал 50 выстрелов - РИА Новости, 30.05.2021

Очевидец стрельбы в Екатеринбурге рассказал, что слышал 50 выстрелов

Очевидец стрельбы в Екатеринбурге рассказал РИА Новости, что за два часа услышал около 50 выстрелов с разным интервалом. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T20:45

2021-05-30T20:45

2021-05-30T21:23

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Очевидец стрельбы в Екатеринбурге рассказал РИА Новости, что за два часа услышал около 50 выстрелов с разным интервалом.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии."Стрельба началась около 20.00 (18.00 мск). За два часа прогремело около 50 выстрелов с разным интервалом", - рассказал очевидец РИА Новости.

екатеринбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия