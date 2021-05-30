https://ria.ru/20210530/spivakov-1734660897.html

Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры - РИА Новости, 30.05.2021

Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T00:50

2021-05-30T00:50

2021-05-30T00:50

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новости культуры

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владимир спиваков

культура

михаил боярский

игорь бутман

константин эрнст

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России теперь еще и официально мушкетер: он прошел "капитул", во время которого новичок произносит клятву верности и знаменитый девиз "Один за всех и все за одного". К Обществу мушкетеров Арманьяка, основанному ровно 70 лет назад маркизом Пьером де Монтескью, также принадлежат князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Есть и россияне: Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Михаил Куснирович и другие. Церемонии посвящения предшествовал концерт. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и виолончелист Готье Капюсон исполнили шедевры классической музыки на сцене Большого зала Московской консерватории. Программа состояла из произведений французских композиторов, среди которых были Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.

https://ria.ru/20210526/kurentzis-1733902025.html

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музыка, новости культуры, национальный филармонический оркестр россии, владимир спиваков, михаил боярский, игорь бутман, константин эрнст