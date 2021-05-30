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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210530/spivakov-1734660897.html
Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры - РИА Новости, 30.05.2021
Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:50
2021-05-30T00:50
музыка
новости культуры
национальный филармонический оркестр россии
владимир спиваков
культура
михаил боярский
игорь бутман
константин эрнст
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России теперь еще и официально мушкетер: он прошел "капитул", во время которого новичок произносит клятву верности и знаменитый девиз "Один за всех и все за одного". К Обществу мушкетеров Арманьяка, основанному ровно 70 лет назад маркизом Пьером де Монтескью, также принадлежат князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Есть и россияне: Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Михаил Куснирович и другие. Церемонии посвящения предшествовал концерт. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и виолончелист Готье Капюсон исполнили шедевры классической музыки на сцене Большого зала Московской консерватории. Программа состояла из произведений французских композиторов, среди которых были Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.
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музыка, новости культуры, национальный филармонический оркестр россии, владимир спиваков, михаил боярский, игорь бутман, константин эрнст

Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры

00:50 30.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков на балу Дебютанток Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве
Дирижер Владимир Спиваков на балу Дебютанток Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Спиваков пополнил ряды Общества мушкетеров Арманьяка, основанного более полувека назад потомком д’Артаньяна: церемония посвящения состоялась в Московской консерватории. Об этом сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России теперь еще и официально мушкетер: он прошел "капитул", во время которого новичок произносит клятву верности и знаменитый девиз "Один за всех и все за одного".
К Обществу мушкетеров Арманьяка, основанному ровно 70 лет назад маркизом Пьером де Монтескью, также принадлежат князь Монако Альбер и король Швеции Карл XVI Густав, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. Есть и россияне: Игорь Бутман, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Михаил Куснирович и другие.
Церемонии посвящения предшествовал концерт. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и виолончелист Готье Капюсон исполнили шедевры классической музыки на сцене Большого зала Московской консерватории. Программа состояла из произведений французских композиторов, среди которых были Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.
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КультураМузыкаНовости культурыНациональный филармонический оркестр РоссииВладимир СпиваковМихаил БоярскийИгорь БутманКонстантин Эрнст
 
 
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