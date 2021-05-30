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Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины
Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины - РИА Новости, 30.05.2021
Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины
Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:08
2021-05-30T14:15
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель областного Минздрава.Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Ранее некоторые СМИ сообщали о смерти пострадавшего."Жив, находится в крайне тяжелом состоянии", — сообщила собеседница агентства.В свою очередь, в следственном управлении СК России по Новосибирской области также сообщили, что мужчина по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводится служебная проверка.
https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html
россия
новосибирская область
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины

09:08 30.05.2021 (обновлено: 14:15 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель областного Минздрава.
Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Ранее некоторые СМИ сообщали о смерти пострадавшего.
"Жив, находится в крайне тяжелом состоянии", — сообщила собеседница агентства.
В свою очередь, в следственном управлении СК России по Новосибирской области также сообщили, что мужчина по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
29 мая, 12:19
Эксперт прокомментировал ранение нарушителя полицейским под Новосибирском
По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводится служебная проверка.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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