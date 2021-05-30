https://ria.ru/20210530/sostoyanie-1734782512.html

Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины

Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины - РИА Новости, 30.05.2021

Врачи рассказали о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины

Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии,... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T09:08

2021-05-30T09:08

2021-05-30T14:15

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском 19-летний молодой человек по-прежнему находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель областного Минздрава.Как сообщалось, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища. Ранее некоторые СМИ сообщали о смерти пострадавшего."Жив, находится в крайне тяжелом состоянии", — сообщила собеседница агентства.В свою очередь, в следственном управлении СК России по Новосибирской области также сообщили, что мужчина по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.По данным главка МВД, вечером 28 мая полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК, "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета".В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУ МВД также проводится служебная проверка.

https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html

россия

новосибирская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия