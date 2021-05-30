https://ria.ru/20210530/siriya-1734798338.html

В Сирии осудили вмешательство США в дела Минска

В Сирии осудили вмешательство США в дела Минска - РИА Новости, 30.05.2021

В Сирии осудили вмешательство США в дела Минска

Сирия осуждает нападки на Белоруссию и вмешательство США в дела Минска на фоне инцидента с самолетом Ryanair, передает сирийский государственный телеканал... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:40

2021-05-30T12:40

2021-05-30T12:40

задержание основателя telegram-канала nexta

жозеп боррель

ryanair

министерство финансов сша

евросоюз

белоруссия

сирия

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сирия осуждает нападки на Белоруссию и вмешательство США в дела Минска на фоне инцидента с самолетом Ryanair, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР."Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в ее дела со стороны Соединенных Штатов и их (союзников - ред.)", - заявил источник.Источник добавил, что Сирия "выражает полную солидарность с дружественной Белоруссией и призывает международное сообщество положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".Ранее Белый дом сообщил, что США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей и намерены вернуть ранее снятые санкции против 9 белорусских госпредприятий.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. 25 мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.На текущей неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе. Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.

https://ria.ru/20210529/britantsy-1734754426.html

https://ria.ru/20210529/belorussiya-1734739537.html

https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html

белоруссия

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, жозеп боррель, ryanair, министерство финансов сша, евросоюз, белоруссия, сирия, сша, в мире