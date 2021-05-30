https://ria.ru/20210530/sindrom-1734787207.html
Мясников назвал смертельную опасность из-за чувства недосыпа
Мясников назвал смертельную опасность из-за чувства недосыпа - РИА Новости, 30.05.2021
Мясников назвал смертельную опасность из-за чувства недосыпа
"Чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1". РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:17
2021-05-30T10:17
2021-05-30T13:37
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1".Отвечая на вопрос зрителя, медик напомнил, что этот недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти. "Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!" — объяснил Мясников.Он посоветовал в первую очередь обратиться к врачу-сомнологу, чтобы диагностировать синдром. Если диагноз подтвердится, потребуется индивидуальное лечение, в том числе сипап-терапия — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.Апноэ — остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких. Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.
https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
"Чувство разбитости" после сна может быть симптомом слип-апноэ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире "России 1"
.
Отвечая на вопрос зрителя, медик напомнил, что этот недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти. "Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!" — объяснил Мясников.
Он посоветовал в первую очередь обратиться к врачу-сомнологу, чтобы диагностировать синдром. Если диагноз подтвердится, потребуется индивидуальное лечение, в том числе сипап-терапия — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.
Апноэ — остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких. Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.