https://ria.ru/20210530/simferopol-1734784787.html

В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки

В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки - РИА Новости, 30.05.2021

В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки

В Симферополе в субботу выпало 48 миллиметров осадков – более месячной майской нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T09:47

2021-05-30T09:47

2021-05-30T10:28

погода

гидрометцентр

белогорск

симферополь

белогорский район

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. В Симферополе в субботу выпало 48 миллиметров осадков – более месячной майской нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма.Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу, в социальных сетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города.Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, никто не пострадал."Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", - сообщили РИА Новости в гидрометцентре.Сильный ливень прошел в субботу в Белогорском районе, там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметров осадков. Дожди прошли и в других районах полуострова.Предупреждение было объявлено ранее из-за прохождения холодного фронта. 29 мая и 30 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210527/klimat-1734347052.html

белогорск

симферополь

белогорский район

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, белогорск, симферополь, белогорский район, республика крым, общество