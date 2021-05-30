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В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки
В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки - РИА Новости, 30.05.2021
В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки
В Симферополе в субботу выпало 48 миллиметров осадков – более месячной майской нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:47
2021-05-30T10:28
погода
гидрометцентр
белогорск
симферополь
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республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. В Симферополе в субботу выпало 48 миллиметров осадков – более месячной майской нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма.Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу, в социальных сетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города.Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, никто не пострадал."Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", - сообщили РИА Новости в гидрометцентре.Сильный ливень прошел в субботу в Белогорском районе, там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметров осадков. Дожди прошли и в других районах полуострова.Предупреждение было объявлено ранее из-за прохождения холодного фронта. 29 мая и 30 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
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погода, гидрометцентр, белогорск, симферополь, белогорский район, республика крым, общество

В Симферополе выпало более месячной нормы осадков за сутки

09:47 30.05.2021 (обновлено: 10:28 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. В Симферополе в субботу выпало 48 миллиметров осадков – более месячной майской нормы, сообщил Гидрометцентр Крыма.
Сильный ливень обрушился на Симферополь в субботу, в социальных сетях опубликованы видео и фото подтопления некоторых улиц в различных частях города.
Некоторые легковые автомобили были затоплены, вода поступала в торговые центры и магазины. С отводом воды в городе не справляется существующая дренажная сеть. На некоторых улицах повалило деревья, были повреждены автомобили, никто не пострадал.
"Наблюдался очень сильный дождь в Симферополе и в Белогорске. По данным метеостанции аэропорта Симферополь, выпало за день 48 миллиметров осадков, по данным метеостанции на улице Снайперов, - 36. Месячная норма в мае в Симферополе составляет 44 миллиметров", - сообщили РИА Новости в гидрометцентре.
Сильный ливень прошел в субботу в Белогорском районе, там, по данным метеопоста, выпало 43 миллиметров осадков. Дожди прошли и в других районах полуострова.
Предупреждение было объявлено ранее из-за прохождения холодного фронта. 29 мая и 30 мая ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду.
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