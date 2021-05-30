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Эксперт объяснил, будут ли реально ужесточать санкции против России
Эксперт объяснил, будут ли реально ужесточать санкции против России - РИА Новости, 30.05.2021
Эксперт объяснил, будут ли реально ужесточать санкции против России
Заявления Евросоюза о необходимости ужесточить санкции в отношении России не повлекут за собой реальных действий, заявил РИА Новости директор по научной работе... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:03
2021-05-30T16:03
россия
давид сассоли
европарламент
международный дискуссионный клуб "валдай"
евросоюз
москва
федор лукьянов
киев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заявления Евросоюза о необходимости ужесточить санкции в отношении России не повлекут за собой реальных действий, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Глава Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить санкции в отношении российских чиновников и назвал отношения "очень напряженными", в частности из-за ситуации с Алексеем Навальным и конфликтом на востоке Украины."Есть набор заявлений, которые всегда надо делать, и они всегда делаются, по любому поводу. Как правило, они имеют либо очень мало отношения к реальным действиям, либо никакого. В случае, когда заявления делает представитель Европарламента, это обычно чистой воды декларации. Если это звучит на уровне глав государств, это чуть более серьезно", - пояснил Лукьянов."У Европы нет стратегии в отношении России в принципе. Непонятно, что делать, поэтому они придерживаются линии, что надо заявлять и критиковать, обещать меры в случае дальнейших несоответствий, но при этом желательно ничего не делать, потому что любые реальные меры вредят и европейской стороне, а это никому сейчас не нужно. А совсем никак не реагировать им политически неудобно. Отношения достаточно плохие, но стабильно плохие. Никто не хочет их дальше ухудшать", - сказал эксперт.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.На Западе также постоянно заявляют об обеспокоенности ситуацией с Навальным, в ответ в РФ советовали зарубежным политикам, комментирующим эту ситуацию, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210529/otvet-1734723472.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/politika-1734783594.html
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россия, давид сассоли, европарламент, международный дискуссионный клуб "валдай", евросоюз, москва, федор лукьянов, киев

Эксперт объяснил, будут ли реально ужесточать санкции против России

16:03 30.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа ближневосточной конференции клуба "Валдай" в Москве
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заявления Евросоюза о необходимости ужесточить санкции в отношении России не повлекут за собой реальных действий, заявил РИА Новости директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Глава Европейского парламента Давид Сассоли ранее призвал ужесточить санкции в отношении российских чиновников и назвал отношения "очень напряженными", в частности из-за ситуации с Алексеем Навальным и конфликтом на востоке Украины.
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"Есть набор заявлений, которые всегда надо делать, и они всегда делаются, по любому поводу. Как правило, они имеют либо очень мало отношения к реальным действиям, либо никакого. В случае, когда заявления делает представитель Европарламента, это обычно чистой воды декларации. Если это звучит на уровне глав государств, это чуть более серьезно", - пояснил Лукьянов.
Европы нет стратегии в отношении России в принципе. Непонятно, что делать, поэтому они придерживаются линии, что надо заявлять и критиковать, обещать меры в случае дальнейших несоответствий, но при этом желательно ничего не делать, потому что любые реальные меры вредят и европейской стороне, а это никому сейчас не нужно. А совсем никак не реагировать им политически неудобно. Отношения достаточно плохие, но стабильно плохие. Никто не хочет их дальше ухудшать", - сказал эксперт.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
На Западе также постоянно заявляют об обеспокоенности ситуацией с Навальным, в ответ в РФ советовали зарубежным политикам, комментирующим эту ситуацию, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
09:25В мире
Глава Европарламента настаивает на усилении санкций против России
 
РоссияДавид СассолиЕвропарламентМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ЕвросоюзМоскваФедор ЛукьяновКиев
 
 
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