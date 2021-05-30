Пашинян анонсировал дебаты между лидерами армянских партий
13:10 30.05.2021 (обновлено: 13:21 30.05.2021)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
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ЕРЕВАН, 30 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян анонсировал 18 июня дебаты между лидерами политических сил, участвующих в досрочных парламентских выборах.
"Восемнадцатого июня будут организованы дебаты первых номеров (списков - ред.) всех партий. Я надеюсь, что и Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян (бывшие президенты Армении – ред.) придут и мы обо всем будем говорить перед народом. Давайте встанем друг перед другом и посмотрим, кто предатель, кто что сделал в период своего правления", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Джрашен Лорийской области. Видеорепортаж со встречи он выложил в Facebook.
И.о. премьера выразил надежду, что бывшие президенты не откажутся от дебатов.
Досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Девятого мая Кочарян, партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" объявили о создании предвыборного блока "Армения". Новосозданную партию "Возрождающаяся Армения" возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян. "Дашнакцутюн" - одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В период президентства Кочаряна и Сержа Саргсяна входила в правящую коалицию Армении. В годы правления первого президента страны Левона Тер-Петросяна деятельность партии была запрещена, многие ее члены оказались в тюрьме. Находится в оппозиции к действующим властям.
Левон Тер-Петросян возглавляет список партии "Армянский национальный конгресс".