https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html
Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России - РИА Новости, 30.05.2021
Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T06:07
2021-05-30T06:07
2021-05-30T15:19
россия
давид сассоли
санкции
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke.В числе проблем Сассоли упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.В последнее время в российско-европейских отношениях наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, включая Давида Сассоли.Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти непричастны.В мае российские власти также утвердили перечень недружественных стран — в него вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем список могут пересматривать.
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
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