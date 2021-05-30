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Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России - РИА Новости, 30.05.2021
Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России
Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T06:07
2021-05-30T15:19
россия
давид сассоли
санкции
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke.В числе проблем Сассоли упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.В последнее время в российско-европейских отношениях наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, включая Давида Сассоли.Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти непричастны.В мае российские власти также утвердили перечень недружественных стран — в него вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем список могут пересматривать.
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
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россия, давид сассоли, санкции, евросоюз, в мире

Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России

06:07 30.05.2021 (обновлено: 15:19 30.05.2021)
 
© REUTERS / Johanna GeronПредседатель Европарламента Давид Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© REUTERS / Johanna Geron
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke.

"Мы (Евросоюз. — Прим. ред.) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом", — сказал он.

В числе проблем Сассоли упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.
В последнее время в российско-европейских отношениях наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, включая Давида Сассоли.
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Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти непричастны.
В мае российские власти также утвердили перечень недружественных стран — в него вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем список могут пересматривать.
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