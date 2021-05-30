https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html

Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России

Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России - РИА Новости, 30.05.2021

Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России

Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T06:07

2021-05-30T06:07

2021-05-30T15:19

россия

давид сассоли

санкции

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отношения Москвы и Евросоюза "очень напряжены", заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke.В числе проблем Сассоли упомянул ситуацию с Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.В последнее время в российско-европейских отношениях наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам, включая Давида Сассоли.Против Москвы также вводили ограничения из-за ситуации на Украине, хотя Кремль не раз подчеркивал, что там происходит внутриполитический кризис, к которому российские власти непричастны.В мае российские власти также утвердили перечень недружественных стран — в него вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем список могут пересматривать.

https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html

https://ria.ru/20210528/lavrov-1734557567.html

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россия, давид сассоли, санкции, евросоюз, в мире