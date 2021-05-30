https://ria.ru/20210530/samolet-1734777040.html
В Теннесси один человек погиб при падении самолета в озеро
В Теннесси один человек погиб при падении самолета в озеро - РИА Новости, 30.05.2021
В Теннесси один человек погиб при падении самолета в озеро
По меньшей мере один человек погиб после того, как самолет с семью пассажирами на борту упал в озеро в американском штате Теннесси, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T05:15
2021-05-30T05:15
2021-05-30T07:27
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб после того, как самолет с семью пассажирами на борту упал в озеро в американском штате Теннесси, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Самолет Cessna C501 упал в озеро в окрестностях города Нэшвилл вскоре после взлета. Он направлялся в Палм-Бич в штате Флорида.Причины крушения пока неизвестны, проводится расследование. На месте спасатели ведут поиски пассажиров.
https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html
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