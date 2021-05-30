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В Техасе один человек погиб при крушении самолета
В Техасе один человек погиб при крушении самолета - РИА Новости, 30.05.2021
В Техасе один человек погиб при крушении самолета
Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T02:17
2021-05-30T10:22
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.По данным канала, самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд. На борту находились два человека, выжившая при крушении женщина сломала руку.Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента.
https://ria.ru/20210526/samolet-1733951942.html
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сша, техас, в мире

В Техасе один человек погиб при крушении самолета

02:17 30.05.2021 (обновлено: 10:22 30.05.2021)
 
© Depositphotos / Radoslaw MaciejewskiСамолет PZL-104 Wilga
Самолет PZL-104 Wilga - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Depositphotos / Radoslaw Maciejewski
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.
По данным канала, самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд. На борту находились два человека, выжившая при крушении женщина сломала руку.
Истребитель F-5 Tiger ВВС Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 12:10
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Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента.
 
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