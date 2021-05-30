https://ria.ru/20210530/samolet-1734774403.html

В Техасе один человек погиб при крушении самолета

В Техасе один человек погиб при крушении самолета - РИА Новости, 30.05.2021

В Техасе один человек погиб при крушении самолета

Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T02:17

2021-05-30T02:17

2021-05-30T10:22

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.По данным канала, самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд. На борту находились два человека, выжившая при крушении женщина сломала руку.Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента.

https://ria.ru/20210526/samolet-1733951942.html

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сша, техас, в мире