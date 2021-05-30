https://ria.ru/20210530/sammit-1734840220.html

Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным в Женеве

Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным в Женеве - РИА Новости, 31.05.2021

Пушков оценил слова Байдена о предстоящей встрече с Путиным в Женеве

Москве есть что предъявить Вашингтону, если президент США Джо Байден захочет обсудить с Владимиром Путиным соблюдение прав человека в России, написал в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-30T20:59

2021-05-30T20:59

2021-05-31T00:34

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алексей пушков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Москве есть что предъявить Вашингтону, если президент США Джо Байден захочет обсудить с Владимиром Путиным соблюдение прав человека в России, написал в телеграме сенатор Алексей Пушков. Ранее американский президент заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на саммите с российским лидером. Он подчеркнул, что России есть, чем ответить американской стороне. "Для начала — потребовать от Байдена прекратить преследование Джулиана Ассанжа и отказаться от требования о его выдаче США", — заявил сенатор. Президенты России и США проведут переговоры 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Путин и Байден начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями, в том числе замену договора СНВ-3. Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, США попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/ssha-1734720579.html

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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире, политика