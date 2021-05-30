Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210530/razrushiteli-1734814337.html
В США рассказали о российских "разрушителях городов"
В США рассказали о российских "разрушителях городов" - РИА Новости, 30.05.2021
В США рассказали о российских "разрушителях городов"
Военный эксперт Питер Сичиу в статье для National Interest рассказал о российских субмаринах проекта 955 "Борей". РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:55
2021-05-30T15:55
новое оружие россии
владимир поспелов
россия
подводные лодки проекта 955 "борей"
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_0:286:3073:2014_1920x0_80_0_0_0f68227ab63a2f18642fdd28503be937.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военный эксперт Питер Сичиу в статье для National Interest рассказал о российских субмаринах проекта 955 "Борей".Модернизированная атомная подводная лодка "Князь Олег" начнет ходовые испытания в следующем месяце. Ее заложили еще в 2014 году, однако из-за проблем с поставками строительство затянулось. В июле 2020-го подлодку спустили на воду. Предполагалось, что она поступит на вооружение ко Дню Военно-морского флота, однако, по мнению журналиста, это вряд ли произойдет в срок.Сучиу напомнил, что "Князь Олег" — не первая подводная лодка модернизированного проекта 955А "Борей-А". Другая атомная субмарина "Князь Владимир" из этого же класса вошла в состав ВМФ в прошлом июне. Этот подводный крейсер стратегического назначения представляет собой четвертое поколение атомных подлодок, построенных для Военно-морского флота России. Их основная цель — разрушение городов противника даже при условии, что другие ядерные силы будут уничтожены, отметил эксперт. Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал РИА Новости, что стратегические атомные ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А" сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций. Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет. В 1991 году военные провели операцию "Бегемот-2" — подлодка "Новомосковск" дала залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды. Тогда на орбиту вывели два немецких университетских микроспутника.
https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html
https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html
https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583364_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_6ddc2d5a23229fc6ba15876fc9aee72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир поспелов, россия, подводные лодки проекта 955 "борей", сша, безопасность

В США рассказали о российских "разрушителях городов"

15:55 30.05.2021
 
© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военный эксперт Питер Сичиу в статье для National Interest рассказал о российских субмаринах проекта 955 "Борей".
Модернизированная атомная подводная лодка "Князь Олег" начнет ходовые испытания в следующем месяце. Ее заложили еще в 2014 году, однако из-за проблем с поставками строительство затянулось. В июле 2020-го подлодку спустили на воду. Предполагалось, что она поступит на вооружение ко Дню Военно-морского флота, однако, по мнению журналиста, это вряд ли произойдет в срок.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 17:05
"Серьезная угроза НАТО". NI сравнил "Армату" с американским "Абрамсом"
Сучиу напомнил, что "Князь Олег" — не первая подводная лодка модернизированного проекта 955А "Борей-А". Другая атомная субмарина "Князь Владимир" из этого же класса вошла в состав ВМФ в прошлом июне. Этот подводный крейсер стратегического назначения представляет собой четвертое поколение атомных подлодок, построенных для Военно-морского флота России. Их основная цель — разрушение городов противника даже при условии, что другие ядерные силы будут уничтожены, отметил эксперт.
Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
28 мая, 11:51Новое оружие России
В США рассказали о российском "убийце" американских стелс-истребителей
Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал РИА Новости, что стратегические атомные ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А" сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций.
Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.
На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет. В 1991 году военные провели операцию "Бегемот-2" — подлодка "Новомосковск" дала залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды. Тогда на орбиту вывели два немецких университетских микроспутника.
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 20:49
NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
 
Новое оружие РоссииВладимир ПоспеловРоссияПодводные лодки проекта 955 "Борей"СШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния