https://ria.ru/20210530/razrushiteli-1734814337.html

В США рассказали о российских "разрушителях городов"

В США рассказали о российских "разрушителях городов" - РИА Новости, 30.05.2021

В США рассказали о российских "разрушителях городов"

Военный эксперт Питер Сичиу в статье для National Interest рассказал о российских субмаринах проекта 955 "Борей". РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:55

2021-05-30T15:55

2021-05-30T15:55

новое оружие россии

владимир поспелов

россия

подводные лодки проекта 955 "борей"

сша

безопасность

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военный эксперт Питер Сичиу в статье для National Interest рассказал о российских субмаринах проекта 955 "Борей".Модернизированная атомная подводная лодка "Князь Олег" начнет ходовые испытания в следующем месяце. Ее заложили еще в 2014 году, однако из-за проблем с поставками строительство затянулось. В июле 2020-го подлодку спустили на воду. Предполагалось, что она поступит на вооружение ко Дню Военно-морского флота, однако, по мнению журналиста, это вряд ли произойдет в срок.Сучиу напомнил, что "Князь Олег" — не первая подводная лодка модернизированного проекта 955А "Борей-А". Другая атомная субмарина "Князь Владимир" из этого же класса вошла в состав ВМФ в прошлом июне. Этот подводный крейсер стратегического назначения представляет собой четвертое поколение атомных подлодок, построенных для Военно-морского флота России. Их основная цель — разрушение городов противника даже при условии, что другие ядерные силы будут уничтожены, отметил эксперт. Сегодня Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подводные лодки проекта 955 "Борей"/955А "Борей-А", а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства. У каждой из них в арсенале 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал РИА Новости, что стратегические атомные ракетоносцы проектов "Борей" и "Борей-А" сейчас приходят на смену подлодкам проекта 667, которые пережили рекордное количество модернизаций. Первые субмарины (проект 667А) разработали еще в 1960-х. Они стали основой для модернизированных проектов — 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние две подлодки до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов.На каждом этапе модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, увеличивалась максимальная дальность и вес ракет. В 1991 году военные провели операцию "Бегемот-2" — подлодка "Новомосковск" дала залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды. Тогда на орбиту вывели два немецких университетских микроспутника.

https://ria.ru/20210523/armata-1733541490.html

https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html

https://ria.ru/20210510/stolknovenie-1731691265.html

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владимир поспелов, россия, подводные лодки проекта 955 "борей", сша, безопасность