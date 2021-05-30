https://ria.ru/20210530/raketa-1734775665.html

Срок изготовления двигателя российской многоразовой ракеты перенесли

Срок изготовления двигателя российской многоразовой ракеты перенесли - РИА Новости, 30.05.2021

Срок изготовления двигателя российской многоразовой ракеты перенесли

Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" будет изготовлен и испытан к ноябрю 2025 года, что на два года позже, чем... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T03:22

2021-05-30T03:22

2021-05-30T04:55

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роскосмос

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый опытный метановый двигатель для новой многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" будет изготовлен и испытан к ноябрю 2025 года, что на два года позже, чем предполагалось ранее, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.В мае 2020 года "Роскосмос" заключил контракт с КБ Химавтоматики на сумму 6,3 миллиарда рублей, предусматривающий изготовление и испытание восьми опытных кислородно-метановых двигателей РД-0169: первый планировалось создать к ноябрю 2023 года, еще три — к ноябрю 2024 года и четыре — к ноябрю 2025 года.Согласно материалам, теперь в качестве срока окончания изготовления и испытания всех восьми опытных двигателей указан ноябрь 2025-го.Двигатель РД-0169 тягой 85 тонн разрабатывается на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ Химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до десяти раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".С Восточного ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.

https://ria.ru/20210528/raketa-1734531574.html

https://ria.ru/20210522/amur-1733472485.html

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россия, космос - риа наука, роскосмос