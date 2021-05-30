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В Алтайском крае проверят безопасность аттракционов
В Алтайском крае проверят безопасность аттракционов - РИА Новости, 30.05.2021
В Алтайском крае проверят безопасность аттракционов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе после опрокидывания батута в Барнауле, из-за чего две... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:31
2021-05-30T16:31
2021-05-30T17:09
чп с уличным батутом в барнауле
россия
виктор томенко
барнаул
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе после опрокидывания батута в Барнауле, из-за чего две девочки попали в больницу, сообщает пресс-служба регионального правительства."В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Деятельность этой краевой инспекции координирует Лукьянов", - говорится в сообщении.В воскресенье, 30 мая, около одного из торговых центров в районе Докучаево в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы, обе госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, второго - как тяжелое. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
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чп с уличным батутом в барнауле, россия, виктор томенко, барнаул, происшествия, алтайский край