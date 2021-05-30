https://ria.ru/20210530/protsess-1734816366.html

В Белоруссии привлекли к ответственности главреда интернет-портала

В Белоруссии привлекли к ответственности главреда интернет-портала - РИА Новости, 30.05.2021

В Белоруссии привлекли к ответственности главреда интернет-портала

Административный процесс начат в Белоруссии в отношении главного редактора регионального интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шоты из-за повторного размещения... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:18

2021-05-30T16:18

2021-05-30T16:18

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Административный процесс начат в Белоруссии в отношении главного редактора регионального интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шоты из-за повторного размещения информации, признанной в республике экстремистской, сообщило в воскресенье отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что Шота был задержан возле своего дома в Гродно."В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД города Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской. С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО "Гродно лайф медиа" были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года… Чем руководствовалась редакция Hrodna.life, предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь", - говорится в сообщении милиции.При этом отмечается, что в обоих случаях речь идет о размещении информации одного и того же Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. По данным милиции, в настоящее время правоохранителями проводятся осмотры по месту жительства Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы.В УВД добавили, что ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет наложение штрафа и конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ряд Telegram-каналов и Telegram-чатов в Белоруссии решением судов признаны экстремистскими.

https://ria.ru/20210530/arest-1734812964.html

https://ria.ru/20210528/popytki-1734652287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире