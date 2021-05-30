В Белоруссии привлекли к ответственности главреда интернет-портала
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Административный процесс начат в Белоруссии в отношении главного редактора регионального интернет-ресурса Hrodna.life Алексея Шоты из-за повторного размещения информации, признанной в республике экстремистской, сообщило в воскресенье отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что Шота был задержан возле своего дома в Гродно.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД города Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской. С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО "Гродно лайф медиа" были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года… Чем руководствовалась редакция Hrodna.life, предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по статье 19.11 КоАП Республики Беларусь", - говорится в сообщении милиции.
При этом отмечается, что в обоих случаях речь идет о размещении информации одного и того же Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским. По данным милиции, в настоящее время правоохранителями проводятся осмотры по месту жительства Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы.
В УВД добавили, что ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет наложение штрафа и конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ряд Telegram-каналов и Telegram-чатов в Белоруссии решением судов признаны экстремистскими.