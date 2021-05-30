https://ria.ru/20210530/protasevich-1734791399.html

Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах

Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах - РИА Новости, 30.05.2021

Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах

Глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T11:09

2021-05-30T11:09

2021-05-30T11:09

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

давид сассоли

европарламент

ryanair

евросоюз

белоруссия

вильнюс

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе."Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте", - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги. Он расценил реакцию Евросоюза на посадку самолета Ryanair в Минске как "сильную и решительную". "Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всем мире, это нельзя недооценивать", - считает глава Европарламента.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210530/protasevich-1734787929.html

россия

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, давид сассоли, европарламент, ryanair, евросоюз, белоруссия, вильнюс, в мире