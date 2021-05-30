Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/protasevich-1734791399.html
Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах
Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах - РИА Новости, 30.05.2021
Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах
Глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:09
2021-05-30T11:09
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
давид сассоли
европарламент
ryanair
евросоюз
белоруссия
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734328654_0:264:2000:1389_1920x0_80_0_0_ec0f6fdd7cc8cc649b42243784c4e4ff.jpg
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе."Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте", - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги. Он расценил реакцию Евросоюза на посадку самолета Ryanair в Минске как "сильную и решительную". "Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всем мире, это нельзя недооценивать", - считает глава Европарламента.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210530/protasevich-1734787929.html
россия
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734328654_0:54:2000:1554_1920x0_80_0_0_eadb1b5a96c583681079cd231c965c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, давид сассоли, европарламент, ryanair, евросоюз, белоруссия, вильнюс, в мире

Глава ЕП предложил вывесить фотографию Протасевича в аэропортах

11:09 30.05.2021
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли предложил вывесить в европейских аэропортах и здании ЕП фотографию Романа Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе.
"Я предложил вывесить фотографию господина Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европейском парламенте", - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Сассоли отметил, что Европа будет и впредь уделять внимание этой ситуации, оказывать давление и надеяться, что это приведет к освобождению Протасевича и Софьи Сапеги. Он расценил реакцию Евросоюза на посадку самолета Ryanair в Минске как "сильную и решительную". "Наши страны-члены имеют вес, и мы можем применить различные виды санкций. К тому же, к нашему голосу прислушиваются во всем мире, это нельзя недооценивать", - считает глава Европарламента.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
10:30
Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияДавид СассолиЕвропарламентRyanairЕвросоюзБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния