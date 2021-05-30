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Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении
Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении - РИА Новости, 30.05.2021
Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении
Родственники задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, сообщили... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T10:30
2021-05-30T18:09
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Родственники задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, сообщили его адвокату Инессе Оленской, что передали для него передачу в СИЗО КГБ республики."Родственники мне сказали, что передали туда передачу", — сказала Оленская РИА Новости. Таким образом она ответила на вопрос, действительно ли Протасевич переведен в СИЗО КГБ.Защитник также добавила, что из-за данной следствию подписки о неразглашении не может говорить, "ни где он находится, ни в чем обвиняется".В понедельник Министерство внутренних дел Белоруссии сообщало, что Протасевич находится в СИЗО № 1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим рейсом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с ним была задержана гражданка России Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, заявил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210527/advokat-1734498765.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

Адвокат Протасевича ответила на вопрос о его местонахождении

10:30 30.05.2021 (обновлено: 18:09 30.05.2021)
 
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© REUTERS / Telegram@Zheltyeslivy
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Родственники задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича, одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, сообщили его адвокату Инессе Оленской, что передали для него передачу в СИЗО КГБ республики.
"Родственники мне сказали, что передали туда передачу", — сказала Оленская РИА Новости. Таким образом она ответила на вопрос, действительно ли Протасевич переведен в СИЗО КГБ.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича во время акции протеста в Минске в 2017 году - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 20:41
Адвокат задержанного в Белоруссии Романа Протасевича посетила подзащитного
Защитник также добавила, что из-за данной следствию подписки о неразглашении не может говорить, "ни где он находится, ни в чем обвиняется".
В понедельник Министерство внутренних дел Белоруссии сообщало, что Протасевич находится в СИЗО № 1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения он не высказывал. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим рейсом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с ним была задержана гражданка России Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, заявил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко перед началом встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 21:10
Премьер Белоруссии обвинил ЕС в лицемерии в ситуации с Протасевичем
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
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