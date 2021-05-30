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В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Нижним Новгородом
В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Нижним Новгородом - РИА Новости, 30.05.2021
В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Нижним Новгородом
Смертельное ДТП под Нижним Новгородом произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T19:38
2021-05-30T21:56
киров
угибдд
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Смертельное ДТП под Нижним Новгородом произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.По данным МЧС, сообщение о ДТП на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров поступило 30 мая в 16.10. В результате столкновения трех автомобилей погибли 4 человека – две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Пострадали 3 человека, в том числе два ребенка 2012 и 2014 года рождения."По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi, в результате чего с ним совершил столкновение автомобиль Chery, следовавший сзади", - говорится в сообщении управления ГИБДД по Нижегородской области.Отмечается, что пострадавшие в аварии дети в сопровождении служебной автомашины УГИБДД были экстренно направлены в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.Как сообщает прокуратура Нижегородской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), расследование взято прокуратурой на контроль.
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киров
нижний новгород
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киров, угибдд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В ГИБДД назвали причину смертельного ДТП под Нижним Новгородом

19:38 30.05.2021 (обновлено: 21:56 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Смертельное ДТП под Нижним Новгородом произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.
По данным МЧС, сообщение о ДТП на 42-м километре автодороги Нижний Новгород – Киров поступило 30 мая в 16.10. В результате столкновения трех автомобилей погибли 4 человека – две женщины и двое мужчин, личности устанавливаются. Пострадали 3 человека, в том числе два ребенка 2012 и 2014 года рождения.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi, в результате чего с ним совершил столкновение автомобиль Chery, следовавший сзади", - говорится в сообщении управления ГИБДД по Нижегородской области.
Отмечается, что пострадавшие в аварии дети в сопровождении служебной автомашины УГИБДД были экстренно направлены в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), расследование взято прокуратурой на контроль.
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КировУГИБДДНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
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