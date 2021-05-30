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https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734850331.html
Около 380 тысяч жителей Татарстана проголосовали на праймериз ЕР
Около 380 тысяч жителей Татарстана проголосовали на праймериз ЕР - РИА Новости, 30.05.2021
Около 380 тысяч жителей Татарстана проголосовали на праймериз ЕР
Около 380 тысяч жителей Татарстана приняли участие в предварительном голосовании на выборах депутатов Госдумы от "Единой России", почти 280 тысяч из них пришли... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:51
2021-05-30T23:51
республика татарстан
госдума рф
единая россия
москва
республика татарстан (татарстан)
политика
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Около 380 тысяч жителей Татарстана приняли участие в предварительном голосовании на выборах депутатов Госдумы от "Единой России", почти 280 тысяч из них пришли на избирательные участки, сообщает региональное отделение "Единой России".В воскресенье в Татарстане прошло предварительное голосование на выборах депутатов Госдумы от "Единой России", в республике были открыты 557 счётных участков. "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя открытое всеобщее голосование."По данным регионального оргкомитета, татарстанцы голосовали активно. 278 тысяч человек пришли на счетные участки, 100,3 тысячи человек отдали голоса онлайн", - говорится в сообщении.Как отметил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов, можно говорить, что 378 тысяч избирателей высказали свое отношение к потенциальным кандидатам в депутаты Государственной думы. Это почти 13% от общего количества избирателей. По его словам, это позволяет говорить о качественном, результативном представлении кандидатов от ЕР через отношение людей.Камалтынов также подчеркнул, что голосование в республике прошло спокойно, без каких-либо нарушений, что не может не радовать. Очень качественно, по его оценке, отработали представители счетных комиссий и волонтеры.На участие в праймериз в республике были зарегистрированы 96 кандидатов – почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов – люди моложе 40 лет. Половина участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов – волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на съезде в Москве 19 июня.
https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734842718.html
https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734841696.html
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госдума рф, единая россия, москва, республика татарстан (татарстан), политика

Около 380 тысяч жителей Татарстана проголосовали на праймериз ЕР

23:51 30.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Около 380 тысяч жителей Татарстана приняли участие в предварительном голосовании на выборах депутатов Госдумы от "Единой России", почти 280 тысяч из них пришли на избирательные участки, сообщает региональное отделение "Единой России".
В воскресенье в Татарстане прошло предварительное голосование на выборах депутатов Госдумы от "Единой России", в республике были открыты 557 счётных участков. "Единая Россия" - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя открытое всеобщее голосование.
"По данным регионального оргкомитета, татарстанцы голосовали активно. 278 тысяч человек пришли на счетные участки, 100,3 тысячи человек отдали голоса онлайн", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов, можно говорить, что 378 тысяч избирателей высказали свое отношение к потенциальным кандидатам в депутаты Государственной думы. Это почти 13% от общего количества избирателей. По его словам, это позволяет говорить о качественном, результативном представлении кандидатов от ЕР через отношение людей.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"
Камалтынов также подчеркнул, что голосование в республике прошло спокойно, без каких-либо нарушений, что не может не радовать. Очень качественно, по его оценке, отработали представители счетных комиссий и волонтеры.
На участие в праймериз в республике были зарегистрированы 96 кандидатов – почти вдвое больше, чем на выборах 2016 года. Практически половина из всех зарегистрированных кандидатов – люди моложе 40 лет. Половина участников праймериз не состоят в партии. Среди кандидатов – волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на съезде в Москве 19 июня.

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Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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