https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734783423.html
Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"
Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2021
Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"
Почти шесть миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России", рассказала пресс-служба партии. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:23
2021-05-30T09:23
2021-05-30T09:58
госдума рф
единая россия
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политика
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Почти шесть миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России", рассказала пресс-служба партии.Праймериз ЕР проходят по всей стране с 24 по 30 мая.Активнее всего голосуют жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч).Всего в системе зарегистрировали 7,5 миллиона избирателей.По данным руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, электронное предварительное голосование проходит без нарушений.Окончательные итоги подведут в начале июня. На съезде партии 19 июня утвердят списки кандидатов, которые представят ее на выборах в Госдуму. День голосования запланирован на 19 сентября.
https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661478.html
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госдума рф, единая россия, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика