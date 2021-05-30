https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734783423.html

Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"

Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2021

Около шести миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"

Почти шесть миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России", рассказала пресс-служба партии. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T09:23

2021-05-30T09:23

2021-05-30T09:58

госдума рф

единая россия

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149933/50/1499335018_0:18:2201:1256_1920x0_80_0_0_e66c7ff6f9c614b5d10892a386474cad.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Почти шесть миллионов избирателей участвовали в электронном предварительном голосовании "Единой России", рассказала пресс-служба партии.Праймериз ЕР проходят по всей стране с 24 по 30 мая.Активнее всего голосуют жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч).Всего в системе зарегистрировали 7,5 миллиона избирателей.По данным руководителя IT-проектов "Единой России" Вячеслава Сатеева, электронное предварительное голосование проходит без нарушений.Окончательные итоги подведут в начале июня. На съезде партии 19 июня утвердят списки кандидатов, которые представят ее на выборах в Госдуму. День голосования запланирован на 19 сентября.

https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/feyk-1733937297.html

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, политика