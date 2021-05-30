https://ria.ru/20210530/posol-1734832592.html

Названа причина смерти посла Украины в Таиланде

Названа причина смерти посла Украины в Таиланде - РИА Новости, 30.05.2021

Названа причина смерти посла Украины в Таиланде

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, скончавшийся рано утром в воскресенье на острове Липе (Ко Липе) на юге страны, умер от сердечного приступа, сообщает... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T19:36

2021-05-30T19:36

2021-05-30T20:50

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БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта, скончавшийся рано утром в воскресенье на острове Липе (Ко Липе) на юге страны, умер от сердечного приступа, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию.В сообщении газеты говорится, что сотрудники отдела полиции провинции Сатун по острову Липе не нашли в гостиничном номере, в котором скончался дипломат, никаких следов борьбы или иных следов, которые бы могли указывать на насильственную смерть.По предварительным выводам следствия, украинский дипломат скончался от сердечного приступа, говорится в сообщении.По информации издания, 44-летний глава дипмиссии Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта прибыл на отдых на остров Липе в пятницу вместе со своим 17-летним сыном и несколькими друзьями, в числе которых был руководитель отдела по провинции Сатун таиландского Управления по туризму. Посол собирался совместить отдых с прощанием со своими друзьями, так как вскоре должен был отправиться на родину по окончанию срока полномочий в Таиланде, сообщает издание.Полицейский следователь записал показания сына дипломата, который рассказал, что его отец внезапно проснулся около 04.30 в воскресенье (00.30 мск), его начало тошнить, а затем он потерял сознание и скончался, сообщает Bangkok Post. Врачи, производившие по просьбе полицейских первоначальный медицинский осмотр, пришли к выводу, что причиной смерти украинского дипломата стал сердечный приступ, говорится в сообщении. Также, при осмотре были проведены посмертные анализы на коронавирусную инфекцию, показавшие со стопроцентной точностью, что посол не был инфицирован коронавирусом, и что COVID-19 не мог стать причиной его смерти.Тело дипломата было в воскресенье перевезено в одну из больниц материковой части провинции Сатун, после чего отправлено для вскрытия в Бангкок, в Институт судебно-медицинской экспертизы при главном управлении национальной полиции, сообщает газета.По информации, размещенной на сайте посольства Украины в Таиланде, Андрей Бешта работал в МИД Украины с 1998 года. В Таиланде дипломат работал дважды, в 2007–2011 годах в качестве советника посольства и начиная с 2015 года - в качестве чрезвычайного и полномочного посла, в общей сложности проведя в стране более 10 лет. До Таиланда Бешта работал в представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке и центральном аппарате МИД Украины.

https://ria.ru/20210528/utonul-1734661361.html

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, бангкок, оон, таиланд, лаос, в мире