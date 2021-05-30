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В Таиланде умер украинский посол
В Таиланде умер украинский посол - РИА Новости, 30.05.2021
В Таиланде умер украинский посол
Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе, сообщает Associated Press. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T17:49
2021-05-30T20:01
андрей бешта
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе, сообщает Associated Press. Как сообщили в полиции королевства, признаков насильственной смерти не обнаружено. Бешту нашли мертвым около полшестого утра в гостиничном номере на острове Ко-Липе. Как рассказал сын посла, накануне тот чувствовал себя хорошо. В 4:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание. Тело дипломата отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти. Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве в ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.
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андрей бешта, таиланд, украина, в мире

В Таиланде умер украинский посол

17:49 30.05.2021 (обновлено: 20:01 30.05.2021)
 
© Фото : Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of ThailandПосол Украины в Таиланде Андрей Бешта
Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе, сообщает Associated Press.
Как сообщили в полиции королевства, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Бешту нашли мертвым около полшестого утра в гостиничном номере на острове Ко-Липе. Как рассказал сын посла, накануне тот чувствовал себя хорошо. В 4:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание.
Тело дипломата отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти.
Глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:18
Экс-глава украинской разведки утонул в Египте
Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве в ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.
 
Андрей БештаТаиландУкраинаВ мире
 
 
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