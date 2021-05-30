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В Таиланде умер украинский посол
В Таиланде умер украинский посол - РИА Новости, 30.05.2021
В Таиланде умер украинский посол
Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе, сообщает Associated Press. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T17:49
2021-05-30T17:49
2021-05-30T20:01
андрей бешта
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в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинский посол в Таиланде Андрей Бешта умер в отеле на острове Ко-Липе, сообщает Associated Press. Как сообщили в полиции королевства, признаков насильственной смерти не обнаружено. Бешту нашли мертвым около полшестого утра в гостиничном номере на острове Ко-Липе. Как рассказал сын посла, накануне тот чувствовал себя хорошо. В 4:30 дипломат проснулся с симптомами отравления, а затем потерял сознание. Тело дипломата отправили на вскрытие в местную больницу, после чего перевезли в полицейский госпиталь в Бангкоке для дальнейшего изучения причин смерти. Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде его назначили в 2015 году. За свою карьеру дипломат работал в украинском представительстве в ООН и других международных организациях, а также был советником посольства в Бангкоке.
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андрей бешта, таиланд, украина, в мире