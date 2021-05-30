https://ria.ru/20210530/pogonya-1734810314.html

Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца

Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца - РИА Новости, 30.05.2021

Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца

Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T15:00

2021-05-30T15:00

2021-05-30T23:06

авто

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045311_0:93:2169:1313_1920x0_80_0_0_5ff78e55003cb1c73b3d6518499d4053.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. Как рассказал источник канала "360" в правоохранительных органах, инспектор хотел остановить Toyota Mark II, однако водитель проигнорировал требование и, наоборот, ускорился. Инцидент произошел 28 мая на участке трассы Р-255 "Сибирь". Нарушители двигались из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС догнали автомобиль Toyota, нарушивший скоростной режим. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Одного из них удалось поймать, после чего другой, 19-летний Векил Абдулаев, попытался "отбить" товарища у инспектора. Страж порядка достал табельный пистолет и во время задержания молодого человека случайно выстрелил ему в голову. Нарушителя доставили в реанимацию, где он после операции скончался. Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение смерти по неосторожности и превышение должностных полномочий. В МВД также проводят служебную проверку.

https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, новосибирск, происшествия