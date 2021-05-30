https://ria.ru/20210530/pogonya-1734810314.html
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца - РИА Новости, 30.05.2021
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:00
2021-05-30T15:00
2021-05-30T23:06
авто
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. Как рассказал источник канала "360" в правоохранительных органах, инспектор хотел остановить Toyota Mark II, однако водитель проигнорировал требование и, наоборот, ускорился. Инцидент произошел 28 мая на участке трассы Р-255 "Сибирь". Нарушители двигались из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС догнали автомобиль Toyota, нарушивший скоростной режим. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Одного из них удалось поймать, после чего другой, 19-летний Векил Абдулаев, попытался "отбить" товарища у инспектора. Страж порядка достал табельный пистолет и во время задержания молодого человека случайно выстрелил ему в голову. Нарушителя доставили в реанимацию, где он после операции скончался. Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение смерти по неосторожности и превышение должностных полномочий. В МВД также проводят служебную проверку.
https://ria.ru/20210529/ranenie-1734711239.html
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авто, новосибирск, происшествия