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Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца - РИА Новости, 30.05.2021
Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца
Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:00
2021-05-30T23:06
авто
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле. Как рассказал источник канала "360" в правоохранительных органах, инспектор хотел остановить Toyota Mark II, однако водитель проигнорировал требование и, наоборот, ускорился. Инцидент произошел 28 мая на участке трассы Р-255 "Сибирь". Нарушители двигались из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС догнали автомобиль Toyota, нарушивший скоростной режим. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Одного из них удалось поймать, после чего другой, 19-летний Векил Абдулаев, попытался "отбить" товарища у инспектора. Страж порядка достал табельный пистолет и во время задержания молодого человека случайно выстрелил ему в голову. Нарушителя доставили в реанимацию, где он после операции скончался. Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение смерти по неосторожности и превышение должностных полномочий. В МВД также проводят служебную проверку.
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авто, новосибирск, происшествия

Названа причина погони, после которой застрелили 19-летнего новосибирца

15:00 30.05.2021 (обновлено: 23:06 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции под Новосибирском устроили погоню, закончившуюся смертельным ранением 19-летнего местного жителя, из-за тонированных стекол на автомобиле.
Как рассказал источник канала "360" в правоохранительных органах, инспектор хотел остановить Toyota Mark II, однако водитель проигнорировал требование и, наоборот, ускорился.
Инцидент произошел 28 мая на участке трассы Р-255 "Сибирь". Нарушители двигались из Томска в Новосибирск. Сотрудники ДПС догнали автомобиль Toyota, нарушивший скоростной режим. Из машины вышли несколько человек и попытались скрыться. Одного из них удалось поймать, после чего другой, 19-летний Векил Абдулаев, попытался "отбить" товарища у инспектора. Страж порядка достал табельный пистолет и во время задержания молодого человека случайно выстрелил ему в голову. Нарушителя доставили в реанимацию, где он после операции скончался.
Против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям — за причинение смерти по неосторожности и превышение должностных полномочий. В МВД также проводят служебную проверку.
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