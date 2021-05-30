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Пашинян оценил предложения России об урегулировании на границе
Пашинян оценил предложения России об урегулировании на границе - РИА Новости, 30.05.2021
Пашинян оценил предложения России об урегулировании на границе
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:18
2021-05-30T15:41
мгер григорян
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана.Вице-премьер Армении Мгер Григорян ранее назвал приемлемым российское предложение по урегулированию ситуации, подчеркнув приоритетность вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Армении. В субботу премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Пашинян ранее предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей."Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать", — сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран, видеорепортаж со встречи он разместил в фейсбуке.По его словам, армянская сторона считает приемлемой также предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "зеркальном" выводе сторонами войск с приграничной линии и начала после этого процесса делимитации и демаркации границ под международной эгидой.Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/azerbaydzhan-1734743802.html
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мгер григорян, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Пашинян оценил предложения России об урегулировании на границе

12:18 30.05.2021 (обновлено: 15:41 30.05.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян ранее назвал приемлемым российское предложение по урегулированию ситуации, подчеркнув приоритетность вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Армении. В субботу премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Пашинян ранее предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей.
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"Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать", — сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран, видеорепортаж со встречи он разместил в фейсбуке.
По его словам, армянская сторона считает приемлемой также предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "зеркальном" выводе сторонами войск с приграничной линии и начала после этого процесса делимитации и демаркации границ под международной эгидой.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
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Мгер ГригорянРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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