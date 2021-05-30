Пашинян оценил предложения России об урегулировании на границе
12:18 30.05.2021 (обновлено: 15:41 30.05.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Еревана.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян ранее назвал приемлемым российское предложение по урегулированию ситуации, подчеркнув приоритетность вывода подразделений ВС Азербайджана с территории Армении. В субботу премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Пашинян ранее предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей.
"Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать", — сказал Пашинян на встрече с жителями города Апаран, видеорепортаж со встречи он разместил в фейсбуке.
По его словам, армянская сторона считает приемлемой также предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о "зеркальном" выводе сторонами войск с приграничной линии и начала после этого процесса делимитации и демаркации границ под международной эгидой.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские Вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.