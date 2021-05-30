https://ria.ru/20210530/operatsiya-1734850215.html
Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию - РИА Новости, 30.05.2021
Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
Девочке, пострадавшей от рук мужчины, стрелявшего в Екатеринбурге, делают операцию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:49
2021-05-30T23:49
2021-05-30T23:49
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Девочке, пострадавшей от рук мужчины, стрелявшего в Екатеринбурге, делают операцию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали."Идет операция, врачи борются за ее жизнь", - сказал Горелых.Он добавил, что врачи также оказывают помощь второму пострадавшему.
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гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия