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Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию - РИА Новости, 30.05.2021
Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
Девочке, пострадавшей от рук мужчины, стрелявшего в Екатеринбурге, делают операцию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:49
2021-05-30T23:49
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Девочке, пострадавшей от рук мужчины, стрелявшего в Екатеринбурге, делают операцию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали."Идет операция, врачи борются за ее жизнь", - сказал Горелых.Он добавил, что врачи также оказывают помощь второму пострадавшему.
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гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию

23:49 30.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Девочке, пострадавшей от рук мужчины, стрелявшего в Екатеринбурге, делают операцию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали.
Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге
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Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину направят на психиатрическую экспертизу
"Идет операция, врачи борются за ее жизнь", - сказал Горелых.
Он добавил, что врачи также оказывают помощь второму пострадавшему.
 
ГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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