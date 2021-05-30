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ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2021
ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T11:26
2021-05-30T11:26
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 19 единиц бронетехники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения. Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.Представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что украинские силовики "продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, осуществляя подавление сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии".По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое и подконтрольного Киеву Артемовска.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210529/donbass-1734739105.html
https://ria.ru/20210528/miny-1734671322.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

11:26 30.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 19 единиц бронетехники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения. Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 17:09
ВСУ оборудуют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что украинские силовики "продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, осуществляя подавление сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии".
По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое и подконтрольного Киеву Артемовска.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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