ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что разведка обнаружила за неделю 19 единиц бронетехники в жилых районах на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения. Ранее ЛНР заявила, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что украинские силовики "продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, осуществляя подавление сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии".
По его словам, за неделю Народная милиция ЛНР выявила работу мобильных групп радиоэлектронной борьбы украинских силовиков в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое и подконтрольного Киеву Артемовска.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.