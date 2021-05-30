Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:45 30.05.2021 (обновлено: 23:58 30.05.2021)
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк.
Ранее сообщалось, что гендиректор национальной разведки США и Пентагон должны представить несекретный отчет об исследованиях, связанных с изучением НЛО, и о стратегии правительства по этому вопросу. Ожидается, что доклад будет включать подробный отчет об агентствах, персонале и системах наблюдения, которые собирают и анализируют данные.
6 апреля, 20:53Экс-глава ЦРУ подтвердил существование НЛО
Астрофизик в статье, опубликованной газетой New York Times, заявил, что с "большим интересом" прочитает доклад разведки, и подчеркнул, что свидетельства об НЛО необходимо изучать "полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки".
"Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и, таким образом, раскрывать потенциал нашей электронной разведки", - предположил Фрэнк.
Отмечается, что подобную стратегию ранее использовали США для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.
16 мая, 08:00"Повреждение мозга": НЛО — на службе Кремля