https://ria.ru/20210530/nlo-1734849952.html

Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны

Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны - РИА Новости, 30.05.2021

Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны

Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T23:45

2021-05-30T23:45

2021-05-30T23:58

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк.Ранее сообщалось, что гендиректор национальной разведки США и Пентагон должны представить несекретный отчет об исследованиях, связанных с изучением НЛО, и о стратегии правительства по этому вопросу. Ожидается, что доклад будет включать подробный отчет об агентствах, персонале и системах наблюдения, которые собирают и анализируют данные.Астрофизик в статье, опубликованной газетой New York Times, заявил, что с "большим интересом" прочитает доклад разведки, и подчеркнул, что свидетельства об НЛО необходимо изучать "полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки"."Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и, таким образом, раскрывать потенциал нашей электронной разведки", - предположил Фрэнк.Отмечается, что подобную стратегию ранее использовали США для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nlo-1727100990.html

https://ria.ru/20210516/nlo-1732426427.html

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россия, министерство обороны сша, китай, сша, в мире