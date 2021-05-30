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Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны - РИА Новости, 30.05.2021
Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T23:45
2021-05-30T23:58
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк.Ранее сообщалось, что гендиректор национальной разведки США и Пентагон должны представить несекретный отчет об исследованиях, связанных с изучением НЛО, и о стратегии правительства по этому вопросу. Ожидается, что доклад будет включать подробный отчет об агентствах, персонале и системах наблюдения, которые собирают и анализируют данные.Астрофизик в статье, опубликованной газетой New York Times, заявил, что с "большим интересом" прочитает доклад разведки, и подчеркнул, что свидетельства об НЛО необходимо изучать "полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки"."Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и, таким образом, раскрывать потенциал нашей электронной разведки", - предположил Фрэнк.Отмечается, что подобную стратегию ранее использовали США для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nlo-1727100990.html
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россия, министерство обороны сша, китай, сша, в мире

Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны

23:45 30.05.2021 (обновлено: 23:58 30.05.2021)
 
© Fotolia / MushyНЛО
НЛО - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Fotolia / Mushy
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Неопознанные летающие объекты, сведения о которых есть у властей США, могут на самом деле оказаться российскими или китайскими беспилотниками, заявил американский астрофизик Адам Фрэнк.
Ранее сообщалось, что гендиректор национальной разведки США и Пентагон должны представить несекретный отчет об исследованиях, связанных с изучением НЛО, и о стратегии правительства по этому вопросу. Ожидается, что доклад будет включать подробный отчет об агентствах, персонале и системах наблюдения, которые собирают и анализируют данные.
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Астрофизик в статье, опубликованной газетой New York Times, заявил, что с "большим интересом" прочитает доклад разведки, и подчеркнул, что свидетельства об НЛО необходимо изучать "полностью прозрачно и с использованием лучших инструментов науки".
"Могут быть гораздо более прозаичные объяснения. Например, возможно, что эти НЛО являются беспилотниками, которые используют такие соперники (США), как Россия и Китай, для изучения нашей обороноспособности, вынуждая наших пилотов включать радары и другие приборы для обнаружения и, таким образом, раскрывать потенциал нашей электронной разведки", - предположил Фрэнк.
Отмечается, что подобную стратегию ранее использовали США для проверки чувствительности советских радиолокационных систем.
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