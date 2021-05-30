https://ria.ru/20210530/nepal-1734802228.html

Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V"

Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V" - РИА Новости, 30.05.2021

Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V"

Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:21

2021-05-30T13:21

2021-05-30T13:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

владимир путин

непал

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости источник в правительстве Непала."Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины "Спутник V", которую производит Россия", - сказал источник.По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210528/uzbekistan-1734639393.html

https://ria.ru/20210528/serbiya-1734604469.html

россия

непал

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, владимир путин, непал, в мире