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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210530/nepal-1734802228.html
Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V"
Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V" - РИА Новости, 30.05.2021
Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V"
Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:21
2021-05-30T13:21
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
владимир путин
непал
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости источник в правительстве Непала."Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины "Спутник V", которую производит Россия", - сказал источник.По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210528/uzbekistan-1734639393.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, владимир путин, непал, в мире

Источник: глава Непала попросила Путина помочь с поставкой "Спутник V"

13:21 30.05.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая - РИА Новости. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с приобретением российской вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости источник в правительстве Непала.
"Президент Непала Бидхья Деви Бхандари написала российскому президенту Путину обращение с просьбой продолжить вакцинную дипломатию. Она запросила помощь относительно вакцины "Спутник V", которую производит Россия", - сказал источник.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Москва и Ташкент договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
По его данным, Непал в основном заинтересован в приобретении вакцины в качестве гуманитарной помощи, но готов провести переговоры и о покупке препарата.
В апреле отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Жители Белграда во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetВладимир ПутинНепалВ мире
 
 
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