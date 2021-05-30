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В МВД рассказали о работе стрелявшего в Екатеринбурге в полиции
В МВД рассказали о работе стрелявшего в Екатеринбурге в полиции - РИА Новости, 30.05.2021
В МВД рассказали о работе стрелявшего в Екатеринбурге в полиции
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более 10 лет назад, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУ МВД... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:23
2021-05-30T22:23
2021-05-30T22:28
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более 10 лет назад, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан."Этого гражданина уволили из системы МВД более 10 лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции", - сказал Горелых.
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов МВД более 10 лет назад, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан.
"Этого гражданина уволили из системы МВД более 10 лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС, по званию был старшим прапорщиком милиции", - сказал Горелых.