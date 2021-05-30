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Лукашенко искупался в Черном море
Лукашенко искупался в Черном море - РИА Новости, 30.05.2021
Лукашенко искупался в Черном море
Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал снимок, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, плавающий в Черном море. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:33
2021-05-30T13:33
белавиа
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
краснодарский край
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал снимок, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, плавающий в Черном море."Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16", — говорится в подписи к фото.Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились. В частности, президенты договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
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белавиа, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, краснодарский край, в мире

Лукашенко искупался в Черном море

13:33 30.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал снимок, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, плавающий в Черном море.
"Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16", — говорится в подписи к фото.
Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры общались более пяти часов.
В субботу переговоры продолжились. В частности, президенты договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
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