https://ria.ru/20210530/lukashenko-1734802949.html

Лукашенко искупался в Черном море

Лукашенко искупался в Черном море - РИА Новости, 30.05.2021

Лукашенко искупался в Черном море

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал снимок, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, плавающий в Черном море. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:33

2021-05-30T13:33

2021-05-30T13:33

белавиа

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

краснодарский край

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал снимок, на котором запечатлен президент Белоруссии Александр Лукашенко, плавающий в Черном море."Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16", — говорится в подписи к фото.Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились. В частности, президенты договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску и решили пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города. Также главы государств обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

минск

белоруссия

краснодарский край

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белавиа, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, краснодарский край, в мире