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Туризм
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В Индийском океане построят фешенебельный курорт из мусора
В Индийском океане построят фешенебельный курорт из мусора - РИА Новости, 30.05.2021
В Индийском океане построят фешенебельный курорт из мусора
В Индийском океане планируется открытие курорта на плавучем острове, который будет сделан из мусора, он сможет принимать гостей к 2025 году, сообщает Daily... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T00:45
2021-05-30T00:45
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Индийском океане планируется открытие курорта на плавучем острове, который будет сделан из мусора, он сможет принимать гостей к 2025 году, сообщает Daily Mail.Искусственный остров, называемый Переработанным океанским пластиковым курортом, будет расположен недалеко от Кокосовых островов Австралии.Архитектор и автор инновационной концепции Марго Красоевич рассказывает, что центром курорта станут деревянные дорожки, привязанные к океанскому дну, Под ними будут находится специальные мешки, собирающие проходящий мусор. Поверх них расположится биоразлагаемая сетка из бетонных волокон, покрытая песком и илом, для создания новых дорожек. Таким образом остров будет постоянно расширяться. В качестве своеобразных строительных лесов для курорта будет посажено поле мангровых зарослей.Сначала размещение гостей предполагается в кемпинге, а потом построят гостиницу. "Отель будет представлять собой легкую растяжимую конструкцию, похожую на серию парусов, которые можно натянуть на гибкий каркас из углеродного волокна, — рассказывает Марго Красоевич. — В гостинице планируется несколько отдельных номеров с балдахинами". В ванных комнатах будет использоваться фильтрованная и дистиллированная морская вода, закачиваемая на объект с использованием солнечной энергии.Финансирует проект южноафриканская горнодобывающая компания.
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отдых на море, туризм, отели, туристы, индийский океан, новости - туризм, австралия

В Индийском океане построят фешенебельный курорт из мусора

00:45 30.05.2021
 
© Фото : Britta Denise HardestyОлуша на природной "свалке" пластиковых отходов в Индийском океане
Олуша на природной свалке пластиковых отходов в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Фото : Britta Denise Hardesty
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Индийском океане планируется открытие курорта на плавучем острове, который будет сделан из мусора, он сможет принимать гостей к 2025 году, сообщает Daily Mail.
Искусственный остров, называемый Переработанным океанским пластиковым курортом, будет расположен недалеко от Кокосовых островов Австралии.
Архитектор и автор инновационной концепции Марго Красоевич рассказывает, что центром курорта станут деревянные дорожки, привязанные к океанскому дну,
Под ними будут находится специальные мешки, собирающие проходящий мусор. Поверх них расположится биоразлагаемая сетка из бетонных волокон, покрытая песком и илом, для создания новых дорожек. Таким образом остров будет постоянно расширяться.
В качестве своеобразных строительных лесов для курорта будет посажено поле мангровых зарослей.
Сначала размещение гостей предполагается в кемпинге, а потом построят гостиницу. "Отель будет представлять собой легкую растяжимую конструкцию, похожую на серию парусов, которые можно натянуть на гибкий каркас из углеродного волокна, — рассказывает Марго Красоевич. — В гостинице планируется несколько отдельных номеров с балдахинами".
В ванных комнатах будет использоваться фильтрованная и дистиллированная морская вода, закачиваемая на объект с использованием солнечной энергии.
Финансирует проект южноафриканская горнодобывающая компания.
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