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В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова
В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова - РИА Новости, 30.05.2021
В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова
Немецкая делегация уезжает из Крыма с эйфорией, в их планах повторить визит на полуостров в более расширенном составе в следующем году, заявил глава немецкой... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:26
2021-05-30T16:26
россия
юрий гемпель
владимир путин
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Немецкая делегация уезжает из Крыма с эйфорией, в их планах повторить визит на полуостров в более расширенном составе в следующем году, заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов"."Визит делегации подошел к концу. Часть группы уже покинула Крым. Уезжают они с особой эйфорией. Все отмечают, что полуостров, с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой, стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым - безопасный регион, в котором мирной жизнью живут люди и могут спокойно приезжать туристы", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, немецкая делегация изъявила желание уже в более расширенном составе посетить Крым в следующем году и провести здесь крупный международный турнир по хоккею.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210530/belorussiya-1734807725.html
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россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, оон, украина

В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова

16:26 30.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Немецкая делегация уезжает из Крыма с эйфорией, в их планах повторить визит на полуостров в более расширенном составе в следующем году, заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".
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"Визит делегации подошел к концу. Часть группы уже покинула Крым. Уезжают они с особой эйфорией. Все отмечают, что полуостров, с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой, стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым - безопасный регион, в котором мирной жизнью живут люди и могут спокойно приезжать туристы", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, немецкая делегация изъявила желание уже в более расширенном составе посетить Крым в следующем году и провести здесь крупный международный турнир по хоккею.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЮрий ГемпельВладимир ПутинСевастопольООНУкраина
 
 
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