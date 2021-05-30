https://ria.ru/20210530/krym-1734817218.html

В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова

В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова - РИА Новости, 30.05.2021

В Крыму рассказали о впечатлениях немецкой делегации от полуострова

Немецкая делегация уезжает из Крыма с эйфорией, в их планах повторить визит на полуостров в более расширенном составе в следующем году, заявил глава немецкой... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T16:26

2021-05-30T16:26

2021-05-30T16:26

россия

юрий гемпель

владимир путин

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Немецкая делегация уезжает из Крыма с эйфорией, в их планах повторить визит на полуостров в более расширенном составе в следующем году, заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов"."Визит делегации подошел к концу. Часть группы уже покинула Крым. Уезжают они с особой эйфорией. Все отмечают, что полуостров, с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой, стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым - безопасный регион, в котором мирной жизнью живут люди и могут спокойно приезжать туристы", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, немецкая делегация изъявила желание уже в более расширенном составе посетить Крым в следующем году и провести здесь крупный международный турнир по хоккею.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/belorussiya-1734807725.html

https://ria.ru/20210510/deputat-1731661423.html

россия

севастополь

украина

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россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, оон, украина