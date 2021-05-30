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Постпред назвал Крым лакмусовой бумажкой отношения Белоруссии к России
Постпред назвал Крым лакмусовой бумажкой отношения Белоруссии к России - РИА Новости, 30.05.2021
Постпред назвал Крым лакмусовой бумажкой отношения Белоруссии к России
Конструктивное взаимодействие Белоруссии с Крымом является вопросом исключительной политической важности, так как полуостров – это лакмусовая бумажка реального... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T15:46
2021-05-30T15:46
россия
игорь чергинец
белавиа
георгий мурадов
владимир путин
белоруссия
севастополь
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Конструктивное взаимодействие Белоруссии с Крымом является вопросом исключительной политической важности, так как полуостров – это лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России, заявил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.Ранее гендиректор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать "политическое признание Крыма как российского государства"."Крым - лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России. Проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом – вопрос исключительной политической важности. От его решения во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян. На это указывают многие гневные отклики наших сограждан в связи с отказом белорусской авиакомпании "Белавиа" осуществлять полеты на полуостров", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, заявление директора "Белавиа" у крымчан вызвали искреннее недоумение. Мурадов подчеркнул, что Россия не требует от своих союзников публичного признания российского статуса Крыма, так как крымчане самостоятельно и демократично приняли решение воссоединиться с Россией в 2014 году, и Российская Федерация легитимно это подтвердила, приняв крымские субъекты в свой состав."Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов. Это и есть фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства. Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится", - сказал Мурадов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210530/gosduma-1734807065.html
https://ria.ru/20210530/belavia-1734774640.html
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россия, игорь чергинец, белавиа, георгий мурадов, владимир путин, белоруссия, севастополь, оон, в мире

Постпред назвал Крым лакмусовой бумажкой отношения Белоруссии к России

15:46 30.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Конструктивное взаимодействие Белоруссии с Крымом является вопросом исключительной политической важности, так как полуостров – это лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России, заявил вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее гендиректор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что компания пока не планирует летать в Крым, так как этому должно предшествовать "политическое признание Крыма как российского государства".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
14:21
Депутат Госдумы предложил Минску признать Крым российским
"Крым - лакмусовая бумажка реального отношения Белоруссии к России. Проблема конструктивного взаимодействия Белоруссии с Крымом – вопрос исключительной политической важности. От его решения во многом зависит отношение к Белоруссии как к союзнику и надежному партнеру не только со стороны жителей Крыма, но и со стороны всех россиян. На это указывают многие гневные отклики наших сограждан в связи с отказом белорусской авиакомпании "Белавиа" осуществлять полеты на полуостров", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, заявление директора "Белавиа" у крымчан вызвали искреннее недоумение. Мурадов подчеркнул, что Россия не требует от своих союзников публичного признания российского статуса Крыма, так как крымчане самостоятельно и демократично приняли решение воссоединиться с Россией в 2014 году, и Российская Федерация легитимно это подтвердила, приняв крымские субъекты в свой состав.
"Это и есть простейшая расшифровка постулата "Крым наш и точка". Работайте с Крымом, открывайте новые железнодорожные и авиационные маршруты, занимайтесь туризмом, строительством, сельским хозяйством, развивайте культурные, гуманитарные, спортивные и иные связи на благо наших народов. Это и есть фактическое признание Крыма одним из регионов нашего общего с Белоруссией Союзного государства. Иное же может быть лишь свидетельством непризнания территориальной целостности России, а значит, и Союзного государства. Многовекторности здесь уже не получится", - сказал Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
02:35
"Белавиа" отказалась летать в Крым
 
РоссияИгорь ЧергинецБелавиаГеоргий МурадовВладимир ПутинБелоруссияСевастопольООНВ мире
 
 
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