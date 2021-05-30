https://ria.ru/20210530/krym-1734809624.html
Глава немецкой делегации признал Крымский мост лучшим в Европе
Глава немецкой делегации признал Крымский мост лучшим в Европе - РИА Новости, 30.05.2021
Глава немецкой делегации признал Крымский мост лучшим в Европе
Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что его восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса "Таврида". РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T14:55
2021-05-30T14:55
2021-05-30T21:06
россия
крымский мост
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что его восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса "Таврида".Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов"."В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана (трассы "Таврида". — Прим. ред.), — сказал Триппель РИА Новости.Глава делегации подчеркнул, что очень комфортно добрался от Симферополя к Крымскому мосту по трассе "Таврида"."Единственный недостаток новой трассы — ограничение скорости. По таким дорогам в Германии с такой малой скоростью не ездят", — подчеркнул Триппель.Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста пущена в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
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россия, крымский мост, европа, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что его восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса "Таврида".
Делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии "Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов".
"В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел. Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Мост реально существует, он очень красив и качественно сделан. Ощущения, что ты едешь по мосту, вообще не было, кажется, что это просто продолжение крымского автобана (трассы "Таврида". — Прим. ред.), — сказал Триппель РИА Новости.
Глава делегации подчеркнул, что очень комфортно добрался от Симферополя
к Крымскому мосту по трассе "Таврида".
"Единственный недостаток новой трассы — ограничение скорости. По таким дорогам в Германии
с такой малой скоростью не ездят", — подчеркнул Триппель.
Мост в Крым
из Краснодарского края
— самый протяженный в России
и Европе
, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста пущена в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.