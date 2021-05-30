Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы губернаторов" - программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера.
"Таврида" встречает первых участников нового образовательного сезона - сегодня стартует школа лидеров креативной экономики "Меганомика". Это новый формат работы арт-кластера, проводится впервые. На площадку "Тавриды" под Судаком приехали более 20 выпускников и участников "школы губернаторов" – программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.
19 ноября 2020, 19:33Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов
В ближайшие пять дней участники будут развивать свои творческо-управленческие способности под руководством экспертов в сфере искусства, науки и технологий. "Меганомика" в течение лета пройдет шесть раз, участниками следующих заездов станут главы регионов России и их заместители, лидеры НКО и добровольческих объединений, руководители учреждений образования, сотрудники госструктур, сообщили в пресс-службе.
"Меганомика" станет испытанием образовательной программы будущего университета креативных индустрий, который создается в Крыму под Судаком. Университет начнет работу в 2023 году, сообщили в пресс-службе.
21 апреля 2019, 14:19Кириенко рассказал о задаче "школы губернаторов"