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Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"
Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике" - РИА Новости, 30.05.2021
Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"
Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T12:35
2021-05-30T12:35
россия
судак
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы губернаторов" - программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера."Таврида" встречает первых участников нового образовательного сезона - сегодня стартует школа лидеров креативной экономики "Меганомика". Это новый формат работы арт-кластера, проводится впервые. На площадку "Тавриды" под Судаком приехали более 20 выпускников и участников "школы губернаторов" – программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.В ближайшие пять дней участники будут развивать свои творческо-управленческие способности под руководством экспертов в сфере искусства, науки и технологий. "Меганомика" в течение лета пройдет шесть раз, участниками следующих заездов станут главы регионов России и их заместители, лидеры НКО и добровольческих объединений, руководители учреждений образования, сотрудники госструктур, сообщили в пресс-службе."Меганомика" станет испытанием образовательной программы будущего университета креативных индустрий, который создается в Крыму под Судаком. Университет начнет работу в 2023 году, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201119/vypuskniki-1585422277.html
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россия, судак, республика крым, общество

Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"

12:35 30.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы губернаторов" - программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера.
"Таврида" встречает первых участников нового образовательного сезона - сегодня стартует школа лидеров креативной экономики "Меганомика". Это новый формат работы арт-кластера, проводится впервые. На площадку "Тавриды" под Судаком приехали более 20 выпускников и участников "школы губернаторов" – программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Более 30 выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС стали главами регионов
В ближайшие пять дней участники будут развивать свои творческо-управленческие способности под руководством экспертов в сфере искусства, науки и технологий. "Меганомика" в течение лета пройдет шесть раз, участниками следующих заездов станут главы регионов России и их заместители, лидеры НКО и добровольческих объединений, руководители учреждений образования, сотрудники госструктур, сообщили в пресс-службе.
"Меганомика" станет испытанием образовательной программы будущего университета креативных индустрий, который создается в Крыму под Судаком. Университет начнет работу в 2023 году, сообщили в пресс-службе.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2019
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