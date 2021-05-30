https://ria.ru/20210530/krym-1734797606.html

Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"

Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике" - РИА Новости, 30.05.2021

Участники "школы губернаторов" приехали в Крым учиться "Меганомике"

Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T12:35

2021-05-30T12:35

2021-05-30T12:35

россия

судак

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Арт-кластер "Таврида" в Крыму открывает в воскресенье новый формат образовательного сезона "Меганомика", который собрал выпускников и участников "школы губернаторов" - программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-кластера."Таврида" встречает первых участников нового образовательного сезона - сегодня стартует школа лидеров креативной экономики "Меганомика". Это новый формат работы арт-кластера, проводится впервые. На площадку "Тавриды" под Судаком приехали более 20 выпускников и участников "школы губернаторов" – программы кадрового и управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС", - сообщил пресс-секретарь арт-кластера Дмитрий Жмуцкий.В ближайшие пять дней участники будут развивать свои творческо-управленческие способности под руководством экспертов в сфере искусства, науки и технологий. "Меганомика" в течение лета пройдет шесть раз, участниками следующих заездов станут главы регионов России и их заместители, лидеры НКО и добровольческих объединений, руководители учреждений образования, сотрудники госструктур, сообщили в пресс-службе."Меганомика" станет испытанием образовательной программы будущего университета креативных индустрий, который создается в Крыму под Судаком. Университет начнет работу в 2023 году, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201119/vypuskniki-1585422277.html

https://ria.ru/20190421/1552898900.html

россия

судак

республика крым

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россия, судак, республика крым, общество